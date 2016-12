Notícia 100% d’ocupació al Pirineu durant el Cap d’Any Es vendran fins a 200.000 forfets a les estacions d’esquí lleidatanes Una esquiadora en una pista de nòrdic. Autor/a: EL PERIÒDIC

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu una mitjana d’ocupació turística del 75 per cent durant les festes de Nadal i Cap d’Any, del 26 de desembre al 4 de gener, a les zones turístiques de la demarcació i de manera especial a les del Pirineu amb estacions d’esquí.



La millor ocupació es produirà per Cap d’Any, del 30 de desembre fins a l’1 de gener, quan s’arribarà pràcticament a penjar el cartell de complet a la major part d’establiments d’allotjament turístic de l’Alt Pirineu i Aran.



El Patronat estima que durant les festes nadalenques es faran unes 190.000 pernoctacions en establiments de turisme reglat i es vendran 200.000 forfets a les estacions d’esquí del territori.

De cara a la festivitat de Reis, el percentatge d’ocupació serà inferior a la mitjana, per sota del 50 per cent, ja que moltes famílies passen aquestes dates als seus llocs d’origen. L’ocupació a l’entorn de les estacions d’esquí també podrà ser bona per aquestes dates, tot i que el resultat final estarà molt condicionat per la meteorologia i l’estat de la neu als complexos.



Bones previsions/ A la Val d’Aran, i segons les previsions de Torisme Val d’Aran, la primera setmana que va de Nadal fins a Cap d’Any el percentatge d’ocupació hotelera serà d’un 80 per cent i s’arribarà a la plena ocupació per Cap d’Any. En canvi, les previsions de cara a la segona setmana festiva, i d’acord amb les reserves fetes fins ara, indiquen que el percentatge d’ocupació al conjunt de la vall estarà entre el 60 i el 70 per cent, essent els establiments propers a l’estació d’esquí de Baqueira Beret els que tindran una millor ocupació.



Les perspectives als complexos d’esquí del Pirineu de Lleida també són bones, sobretot després que les darreres nevades han permès incrementar els gruixos de neu entre 10 i 15 centímetres en algunes estacions. Gràcies a la bona gestió que s’ha fet de la neu caiguda i a la producció de neu nova amb els 1.380 canons de nova generació, es podran mantenir unes bones condicions.