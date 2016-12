Una psicooncòloga acompanyarà els pacients afectats de càncer

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (HNSM) inclourà el proper any una psicooncòlga per donar suport al servei d’oncologia i cures pal·liatives. D’aquesta manera, la nova professional donarà acompanyament als pacients, als seus familiars i als mateixos metges i integrants del departament. Segons ha detallat a EL PERIÒDIC l’oncòleg de l’HNSM, Santiago Albiol, els professionals «que treballem amb aquests tipus de malalties, com el càncer, també tenim un impacte psicològic».



A més, Albiol va matisar que el paper de la nova psicooncòloga «és integrador, ja que ens ajudarà als altres membres de l’equip d’oncologia a comprendre millor quins problemes emocionals –i d’altres tipus– poden tenir els pacients». I és que al parer d’Albiol, aquest és un aspecte que a dia d’avui «encara no estava ben cobert, i és totalment imprescindible».



La integració d’un psicooncòleg per donar acompanyament als malalts i familiars és un fet que des d’Assandca (Associació Andorrana Contra el Càncer) es venia demanant des de fa temps. Fins ara, si els malalts volien aquesta cobertura, havien d’anar per compte propi a un especialista. Tot i això, segons va especificar Albiol, des del departament d’infermeria de l’hospital «ja es donava alguna cobertura, tot i que no molt específica, i es feia en col·laboració amb Salut Mental».

Impostos sanitaris / En relació a les possibles tarifes sanitàries que es vol implantar des del Ministeri de Salut, Albiol va detallar que «tothom ha de contribuir perquè el sistema sanitari sigui sostenible, però no només amb impostos. Cal ser conscients per portar una vida saludable». En aquest sentit, el doctor creu que el Govern ha de fer «les polítiques de cribratge i demès», però «els pacients també han de ser responsables amb els recursos que utilitzen».

Albiol considera que hi ha una relació «clara» entre els productes perjudicials (com el tabac) i el càncer. Per tant, les polítiques de conscienciació o recaptació sovint són «efectives».