La batlle s’inhibeix del ‘cas Redder’ perquè no hi té competències

Redder Management Corporation és una empresa que va fer fallida a Espanya però que va crear un entramat a Panamà per seguir operant. 23 extreballadors i exgestors de Banca Privada d’Andorra (BPA) estan sent investigats per haver participat en l’operativa il·lítica mitjançant un sistema de compensacions, i estan acusats dels delictes d’aixecament de béns i blanqueig de diners.



La batlle Canòlic Mingorance, que instrueix el cas BPA, va obrir una separata de la causa per investigar-ho, però ara s’ha adonat que no té competències per fer-ho i ha suspès les declaracions a les 23 persones citades. També vol anul·lar la instrucció del desglossament del cas BPA.



La batlle de la sessió d’instrucció especialitzada 1, centrada en delictes econòmics, va atribuir-se el cas Redder el 31 de juliol del 2015. Les 23 persones inculpades van començar a declarar dijous i ho havien d’anar fent fins a l’11 de gener. Dijous, Mingorance va prendre declaració a dues persones (una presencialment i l’altra per escrit), i una tercera que estava citada no es va presentar, segons informa l’ANA. El mateix dia, però, la batlle va emetre una providència a les parts en què notifica que ha «constatat d’ofici la manca de competència d’aquesta batlle per tramitar les presents actuacions atribuïdes el 31 de juliol de 2015 en tractar-se les infraccions penals (...) d’un presumpte delicte de frustració de procediments executius de cobrament».



Per això, Mingorance afegeix que «s’escau instar d’ofici un procediment de nul·litat d’actuacions (...) de la Providència d’Incoació de procediment de 31 de juliol de 2015, així com de tot l’actuat amb posterioritat». La batlle dóna un termini de 10 dies a les parts per presentar al·legacions si ho consideren necessari.



La inhibició de la batlle, però, no significa que el cas Redder caigui en l’oblit, sinó que un altre batlle no especialitzat pot reobrir el cas i començar de nou la instrucció. Amb tot, si es manté a la causa la part del presumpte blanqueig, sí que correspon a Mingorance.



La setmana passada, diversos advocats que representen les 23 persones encausades van advertir per escrit al president de la Batllia, Jaume Tor, que Mingorance no es podia atribuir la instrucció del cas perquè ella porta la secció especialitzada en delictes econòmics, i el delicte d’aixecament de béns no li correspon. La batlle argumenta que s’ha inhibit «d’ofici» del cas.



La batlle aclareix que «de l’examen de la present causa se’n desprèn que en data 31 juliol de 2015 s’atribuí el coneixement de les presents actuacions a la secció d’Instrucció especialitzada quan el delicte objecte d’instrucció no es trobava dins de les infraccions descrites en l’article 50 de la Llei qualificada de la justícia.



Els 23 encausats haurien comès «uns presumptes delictes majors de blanqueig de diners o valors tipificat i penat a l’article 409 del Codi Penal i de frustració de procediments executius de cobrament tipificat i penat als articles 220 del Codi Penal».