Notícia El Tió de la Freita obre avui les activitats del Món Màgic La novetat d’aquest any és la celebració d’un Parc de Nadal Juvenil Presentació de les activitats de Nadal per a nens i joves Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

La Seu d’Urgell enceta avui el gruix de les activitats de lleure adreçades als infants i joves urgellencs. El conjunt de propostes l’organitza la regidoria d’Infància i Joventut i s’inclou en la programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes.

La regidora, Sílvia Iscla, ha destacat que «l’objectiu és que els nens, els joves i les famílies participin activament en els actes i que aprofitin al màxim i gaudeixin de tota la diversió que se’ls ofereix durant les vacances de Nadal».

Avui (17.30 hores) se celebrarà la primera de les activitats nadalencs: el Tió de la Freita. La cagada del tió urgellenc tindrà lloc al parc del Cadí. El tronc, característic i únic, cagarà joguines i bosses amb petits obsequis que han elaborat expressament els minairons –éssers fantàstics del Pirineu– per als nens i nenes de la ciutat.

Durant el cagatió es repartirà xocolata desfeta i coca per a tothom. L’activitat l’amenitzarà la música de la Pilar Planavila i l’Ivan Caro. Com a novetat, els joves que ho desitgin podran maquillar-se de minairó.

D’altra banda, del 27 al 30 de desembre, se celebrarà el ja tradicional Parc de Nadal Infantil, que s’instal·larà al pavelló poliesportiu de la Seu d’Urgell. El preu de l’entrada serà de 2 euros.

Aquest parc, per a nens i nenes de 0 a 12 anys, estarà obert d’onze del matí a una del migdia, i de quatre de la tarda a les set del vespre. L’espai oferirà activitats fixes durant tots els dies, com l’espai nadó de 0 a 3 anys, l’espai de biblioteca, els inflables, el circuit vial de bicicletes, un laberint i els jocs gegants. Aquestes propostes es complementaran amb tallers i jocs de taula.

A més a més, en cadascun dels quatre dies de funcionament del parc de nadal infantil hi haurà diferents sortejos. Divendres 30 de desembre, darrera jornada del parc, tindrà lloc un acte de cloenda amb una espectacle d’animació per a tota la família.



Parc de Nadal Juvenil / Com a novetat, responent a una petició del Consell Municipal d’Adolescents de la Seu d’Urgell, la regidoria de Joventut ha organitzat per primera vegada un Parc de Nadal Juvenil, adreçat a nois i noies de 12 a 18 anys, que tindrà lloc el dimecres 28 i el dijous 29 de desembre, de les quatre a les vuit del vespre, a la sala Sant Domènec. El preu de l’entrada serà de 2 euros. Les activitats que es duran a terme durant aquests dos dies també són peticions fetes pel mateix Consell Juvenil: un taller de grafits, jocs de rol, jocs de taulao tornejos de videojocs.