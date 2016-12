Notícia ERC defensa la gestió de Viaplana al Consell Comarcal Peraire afirma que el càrrec de vicepresident «és bàsic» Peraire, Viaplana i Pellicer en la reunió de treball d’ERC. Autor/a: ERC

El Vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització d’Esquerra Republicana, Isaac Peraire, ha reiterat el suport a la direcció i els militants del partit a la comarca: «Estem molt satisfets: també al Pirineu el partit està creixent i les perspectives de futur són encara millors». Davant d’algunes informacions periodístiques publicades els darrers dies que afecten Francesc Vilaplana, portaveu del grup municipal a l’Ajuntament de la Seu i president de la Federació Regional de l’Alt Pirineu i Mireia Pellicer, presidenta d’ERC La Seu, Peraire ha estat contundent: «A l’Alt Urgell, com a la resta del país, volem ser presents en tots els fronts per millorar la vida de les persones. Volem ser a tot arreu perquè allà on som, som garantia de canvi».

La polèmica gira a l’entorn de la vicepresidència que els republicans ocupen al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, un càrrec que Peraire defineix com a «bàsic per poder garantir que el Consell Comarcal sigui una eina de transformació social a favor de la majoria». «Això no va de càrrecs, va de treballar per la gent», assenyala en un comunicat.



Suposat pacte / En concret, El Triangle va publicar la suposada existència «d’un pacte secret de govern» entre Convergència (l’actual PDECat) i ERC a l’Ajuntament de la Seu que, segons assegurava el setmanari, «ha creat molt malestar entre les files dels republicans, fins al punt que la mateixa direcció de la formació ha convocat Viaplana a Barcelona». Esquerra considera que la tasca dels consells comarcals és vital per tal que els municipis puguin oferir els serveis bàsics a tots els ciutadans, encara més en entorns rurals i dispersos com és el cas de les comarques pirinenques. Per aquest motiu, la formació explica que el 2015 va signar un acord polític ampli que li ha permès «influir de manera decisiva en el sentit de les mesures impulsades pel Consell i aconseguir que tots els ajuntaments de la estiguin representats al govern de l’ens».

Peraire va visitar ahir la Seu d’Urgell i va mantenir una reunió de treball amb diferents càrrecs del partit a la comarca. Aquesta trobada s’emmarca en la roda de contactes que el Vicesecretari general de Coordinació Interna, Territori i Organització està portant a terme amb representants de totes les regionals per afrontar amb garanties «el decisiu primer semestre de 2017».