Altimir: «Fa temps que Andorra no fa el que vol, sinó el que se li demana»

La reacció de Xavier Altimir al discurs del cap de Govern en la trobada anual als mitjans de comunicació del dijous passat ha tingut matisos bipolars pel que fa a l’Acord d’Associació que s’està negociant amb la Unió Europea (UE). D’una banda, es va mostrar conciliador amb l’Executiu, deixant clar que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) «recolza l’obertura econòmica», que «ens tindrà al seu costat per al que calgui», però de l’altra va oferir un vessant del tot crític sobre com s’estan duent a terme les negociacions fins el punt d’afirmar: «Andorra fa temps que no fa el que vol, sinó el que se li demana».



El president de la CEA va llençar la pregunta a l’aire, conscient de que és el Govern el que té la resposta, però sosté que les negociacions no estan sent bones. «Hem de transmetre què necessita el país, però guardant la seva essència. Hi ha uns límits en les negociacions... De fet ja ens han dit que tampoc ens volen a la UE. per tant el futur d’Andorra l’ha de decidir Andorra».



Tant to crític i de preocupació va mostrar ahir Altimir perquè la CEA ha contractat uns experts per conèixer com van les negociacions per l’Acord d’Associació i «no s’està negociant bé». Un dels especialistes apunta que s’està vivint «una notable sessió de sobirania andorrana a favor de la UE»; l’altre parla d’un pacte «sense antecedents» en el qual «un tercer estat hagi d’acceptar la tutela i vigilància amb la intensitat que es preveu». En definitiva, que queda palesa tota obligació que compleix el Principat, però cap avantatge.



Set punts innegociables / Per això, la CEA ha elaborat una llista «amb tot allò que ha de ser innegociable» perquè Andorra mantingui la seva essència, sense la necessitat de que això afecti en l’Acord d’Associació.



Comença Altimir per l’Acord Duaner: «Molts ingressos que estan pagant les factures provenen d’aquí i no només del tabac, sinó també d’altres productes com per exemple l’alcohol». També reclama una mantenir intacta la sobirania fiscal: «Hem rebut moltes pressions i hem fet els deures. Potser que ens deixin respirar una mica, perquè a banda de la crisi, els andorrans també hem hagut de patir aquestes reformes i són els andorrans els que han de decidir pujar els impostos, amb sobirania; no hem d’acceptar que vingui ningú de fora, quan estem respectant les normatives internacionals». Reclama el president de la CEA mantenir el model social sota la mateixa premissa: «Si respectem la normativa, hem de poder gestionar això a la nostra manera». Un discurs similar va fer respecte a la política exterior i qüestionant-se: «Andorra ha de mirar a Europa? Sí, però també a la resta del món». Quant a infraestructures, Altimir va proposar que dins l’Acord d’Associació, la UE hauria de posar de la seva part perquè Andorra tingués un aeroport internacional per potenciar el turisme, motor econòmic principal. Tampoc veu amb bons ulls la lliure circulació de persones, recordant: «Molts països estan fent el contrari i un dels motius del brexit és aquest». I per últim, va suggerir que el Banc Central Europeu sigui un paraigües financer per a la banca andorrana, «que ha patit molt per refer-se».