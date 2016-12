Obertura parcial del pàrquing dels Veedors

L’aparcament dels Veedors, situat al Clot d’Emprivat, va obrir ahir parcialment les seves portes, oferint així espais d’estacionament per a 72 vehicles. L’obertura total de l’aparcament, que serà amb barreres, està prevista per a mitjans de febrer, quan s’asfaltarà la resta de la superfície donant llavors capacitat per a 144 vehicles i 15 places per a autocaravanes. Per accedir-hi hi haurà una entrada doble per Nacions Unides i la sortida serà pel carrer dels Paraires. El pressupost aproximat de l’obra és de 285.000 euros.



Ahir al matí encara s’estaven ultimant els treballs de pintura de les places. Fins ara s’han realitzat els treballs de neteja i moviments de terres del terreny de 5.600 metres quadrats.