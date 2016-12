La Fundació Crèdit Andorrà beca a quatre estudiants del país

La Fundació Crèdit Andorrà va lliurar ahir les beques de postgrau 2016 a diferents estudiants del Principat que estan realitzant algun postgrau a l’estranger.



Els joves que van obtenir la beca van ser: Carolina Bartumeu, Raquel Espunyes, Marta Mas i André Ribeiro, que estan estudiant, respectivament, un Master of Performance Programme a la Royal College of Music de Londres; un Màster en Periodisme Internacional a la City University of London, un Master in Business Administration a l’IESE de Barcelona i un Màster en Enginyeria de Telecomunicacions a La Salle.



Segons va infromar l’ANA, Bartumeu va explicar que està fent el segon any de màster i que es va decidir per aquesta escola pel renom internacional i també per l’atractiu que suposa Londres, on hi ha «molt moviment de música clàssica». A banda de perfeccionar la tècnica del cello –el seu instrument–, durant la formació també encaren l’alumne «cap al futur professional», la qual cosa va valorar també positivament Bartumeu.



D’altra banda, Espunyes va destacar que tenia com a objectiu fer periodisme internacional i va escollir la City University de Londres ja que era on s’oferia la formació que més d’adeia al que volia i també perquè «és una escola molt reconeguda», i per tant, és un valor important per al seu currículum.



L’estudiant va manifestar que la beca ha estat el que ha «facilitat poder entrar» en aquesta universitat i cursar aquests estudis d’un any i bàsicament pràctics dels quals en destaca els de televisió i ràdio. Encara no té clar què fer després d’acabar aquests estudis i no descarta la possibilitat de tornar a Andorra perquè creu que «el periodisme es pot desenvolupar bastant» a través de l’experiència del que es fa a d’altres indrets i «adaptar-ho». D’aquesta manera, també, creu que podria aportar el seu gra de sorra per «ajudar el país».



Tanmateix, Mas va puntualitzar que treballava a Barcelona des de feia uns anys i «volia fer un canvi de posició», amb la qual cosa, va veure que el màster que ara estudia era el que li oferia la possibilitat «d’obrir noves posicions laborals». Va remarcar que l’IESE és una de les «millores escoles de negocis» i en va destacar el fet que un 80% dels estudiants siguin internacionals, la qual cosa suposa un valor afegit també «a nivell personal» ja que li ha permès conèixer gent que segurament ocuparà càrrecs importants quan acabi els seus estudis i, a més, les classes es fan en anglès.



Finalment, Ribeiro (portava un any i mig treballant a Kerad Games, l’empresa de videojocs de Gerard Piqué) va tenir explicar que va tenir l’oportunitat de fer el màster per continuar aprenent i per «aprofundir en el món de la tecnologia», que li «encanta». La seva intenció és crear la seva pròpia empresa de tecnologia i productes ja que ho veu com la manera d’aprendre i «emprendre» i el seu futur més immediat el veu a Barcelona, on estan sorgint moltes start-ups i on realment creu que s’està fent un esforç per potenciar aquestes empreses. A Andorra, de moment, creu que aquest sector és «inexistent» i que un dels inconvenients és la captació de talent que ara com ara es troba a les grans ciutats. Malgrat tot, considera que aquest talent es pot fomentar «amb beques» com la que ha rebut ell.



L’acte va finalitzar amb la conferència ‘Compartir valors per crear valor’, impartida per Anna Rocamora, una jove que va estar becada per la Fundació Crèdit Andorrà, fa dos anys, per cursar el Màster en Dret Internacional dels Negocis a ESADE.