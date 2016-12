HBO ja es pot veure sense problemes arreu del país

Després de diverses incidències per poder visualitzar correctament les sèries de la famosa productora americana HBO, per fi s’ha arribat a una solució per a què els usuaris andorrans puguin gaudir de les sèries amb més èxit del panorama internacional. Així doncs, el lloc web seriesand.com va informar dimecres en un comunicat que ja no caldrà fer servir una targeta espanyola ni perdre el cap amb la configuració VPN: només cal subscriure’s a través del web espanyol (https://es.hboespana.com) per tan sols 7,99 euros al mes, a més de gaudir d’un mes de subscripció gratuïta per als nous usuaris.



En cas de seguir tenint problemes, el web recomana posar-se en contacte amb HBO via e-mail a contacto@hboespana.com. Per tal d’avançar feina als serveis de suport, aconsellen que «directament els usuaris informin de la seva direcció IP (http://whatismyipaddress.com/) perquè semblaria ser que, més que obrir a tot el territori andorrà, han obert el servei a totes les IPs que ja tenien registrades».



Recordem que el problema de connexió a la pàgina era que, probablement, detectava les direccions IP andorranes com a franceses, pel que no permetia entrar al catàleg de sèries espanyol malgrat que des de l’empresa s’afirmava que «sí que es podia». Per solucionar-ho, Seriesand explicava en un post com es podia arribar a aconseguir els serveis mitjançant una modificació de la nostra xarxa: utilitzant el servei d’una VPN (una tecnologia que s’utilitza per connectar l’ordinador a una xarxa privada) o a través de reiniciar el router moltes vegades fins que acabi detectant una IP espanyola.