Andorra s’enfrontarà al mes de febrer a San Marino

Al mes de març torna la fase de classificació pel Mundial del 2018 i la selecció vol arribar en les millors condicions possibles a la cita. Per aquest motiu tanca un partit amistós amb San Marino el 22 de febrer, que es disputarà al país de la península itàlica.



Aquest enfrontament servirà com a preparació per als dos equips. El 25 de març Andorra rep a l’Estadi Nacional a les illes Fèroe i el matx contra San Marino «ens permetrà arribar a la competició oficial de la millor manera possible, per saber on estem i treballar coses diferents a les habituals», assenyala el seleccionador, Koldo Àlvarez. Davant es trobaran dos combinats que no han estat capaços de puntuar en aquesta fase classificatòria. El rival es troba en el grup C i suma quatre derrotes. Va començar perdent com a local amb Azerbaidjan (0-1). Després va caure a domicili amb Irlanda del Nord (4-0) i Noruega (4-1), i es va endur una bona golejada a la darrera cita, davant Alemanya (0-8). Traient aquest últim marcador, «és un equip que darrerament està obtenint bons resultats».



En aquest partit es produirà un fet ben poc habitual en la selecció. S’enfrontarà a un equip de les mateixes característiques, fet que permetrà que sigui un duel molt més obert del que es pot anar trobant en la competició. «Podrem jugar més de tu a tu i veure aspectes diferents, però és un rival que ens exigirà com tots». L’entrenador ha vist a San Marino i destaca que per joc «és molt semblant a nosaltres i realitza un plantejament de 5-4-1 molt definit». Amb aquest amistós tancat, la Federació Andorrana de Futbol en busca un segon abans de jugar contra les illes Fèroe. Està pendent de la disponibilitat que presenten la resta de conjunts i les dates disponibles que hi ha.