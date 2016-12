Nou estadi nocturn per a que la base guanyi dies d’entrenaments

Els esquí club del país es podran beneficiar de la creació de l’Estadi Nocturn Miquel Capo Mateu, a Canaro. Una pista on s’ha instal·lat il·luminació artificial per guanyar hores d’esquí i que els més joves puguin realitzar un major nombre de sessions d’entrenaments, amb el que s’espera que el seu nivell tècnic pugi enters.



Es va inaugurar ahir amb la presència de diferents autoritats. El cap de Govern, Toni Martí, tallava la cinta en un acte simbòlic que estrenava oficialment la instal·lació. Aquest és un projecte amb el qual feia tres anys que es treballava i que ara veu la llum. Era una necessitat que s’havia detectat sobretot de cara als esquiadors sub-12, i que els permetrà realitzar quatre sessions d’entrenaments a la setmana. A les dues que portaven a terme els cap de setmana se li sumaran les que podran realitzar de dimarts a dijous.



«Fa temps que es treballa per a que els nostres atletes entrenin al màxim», exposa el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, pel qual aquesta és «una resposta a aquesta necessitat». Subratlla que es tracta d’un «projecte de tot l’esquí andorrà» i que per les seves característiques «és una pista idònia de cara al treball tècnic i de lliscament», que «ens ajudarà a pujar el nivell». En un futur es valorarà que també puguin utilitzar-la corredors sub-10. En una segona fase s’instal·laran més focus.

Temporada prometedora / Els resultats obtinguts per alguns dels components de l’equip masculí de la FAE fa tenir esperances a l’ens del desenvolupament de la temporada. «Sempre hem dit que pujar al podi mai és fàcil», però sobretot estan especialment satisfets per la rebaixa de punts FIS de varis components en diferents disciplines. Joan Verdú i Àxel Esteve són els que han estat al podi.



Amb el conjunt masculí «estem en una bona línia però també som molt conscients que ara vindrà el més dur. És a la Copa d’Europa on hem de fer el pas endavant, on hem d’estar allà al davant i espero que amb la confiança que hem agafat al Canadà amb els bons resultats es podrà transmetre ara a partir del gener». En el femení és diferent. La punta de llança, Mireia Gutiérrez, s’està mostrant irregular. Però aquesta campanya deixen a un costat els resultats. «No ens volem preocupar més del compte. No volem caure en l’error d’estressar-nos perquè té una bona posició o no», indica Visa, assenyalant que «ens centrem en pujar el nivell» i a partir del mes vinent obtenir millors resultats en Copa d’Europa.



Qui està triomfant en aquesta arrencada de campanya és l’esquiador de fons Irineu Esteve, destacant a la Copa d’Europa, calendari en el qual va arribar a guanyar una cursa, la seva primera al campionat. Per a Visa el que ha fet és «estratosfèric». El jove corredor «està fent uns resultats fantàstics, brillants, inclús per sobre del que ens esperàvem. Està anant en la bona línia. Veurem si és capaç fins a final de temporada d'aguantar aquest ritme, perquè en esquí de fons realment és complicat estar amb aquesta forma tota la temporada, però en qualsevol cas és un inici fantàstic i més que satisfactori». El director tècnic de la FAE també destaca la feina que està fent Carola Vila, igual que la de Carles Aguareles en estil lliure. Està demostrant a la Copa del Món que «té molt marge de progressió i ho està fent molt bé». El 14 i 15 de gener és la pròxima prova, a l’estació francesa de Font Romeu, i la presència d’Scotty Jordan continua sent una incògnita.

Marín i la seva esquena / Els problemes que arrossega el surfista de neu Lluís Marín des de l’estada de pretemporada a Hintetux (Àustria) el porten a tenir un inici de curs decebedor. No va poder superar les sèries classificatòries de la primera cita de la Copa del Món, a Montafon (Àustria). «És un resultat molt dolent, perquè no ens l’esperàvem. Fa quatre o cinc anys que no ens classificàvem, que és sorprenent», admet Visa, que per entendre el resultat «s’han barrejat vàries coses, com la poca confiança que té sobretot per aquesta lesió que arrossega, que realment li molesta. A més a més el fet de competir l’últim dels corredors de la federació li posa una mica més de pressió, amb el qual s’ha sentit bastant pressionat, i a nivell tècnic al revolt cinc a Montafon se’ns ha travessat a totes les mànegues i realment no ha pogut obtenir un bon temps per classificar-se».



A pesar de no haver començat de la manera esperada, a la FAE confien en què es podrà revertir la situació del corredor un cop les seves condicions físiques siguin les adequades: «Dins el dolent, sempre hi ha aquella part positiva que ens ha passat a la primera, que tenim ara una aturada de Nadal per intentar recuperar les forces, refer-se i arribar al mes de gener millor. Si això hagués passat al gener, on les Copes del Món són molt seguides, segurament hagués estat molt difícil sortir d’aquesta situació».