Notícia La C-14 entre Ponts i Bassella, un tram d’alt risc Els avançaments temeraris fan que la zona registri una mitjana «molt alta» d’accidents mortals o greus La C-14 a l’alçada de l’àrea de la Bassella. Autor/a: MAPIO.NET

La C-14, concretament a la zona entre Ponts i Bassella, apareix novament entre els 10 trams amb més risc d’accident a Catalunya, segons l’estudi EuroRAP 2016 que ha presentat el RACC, l’encarregat de fer l’estudi al país en coordinació amb d’altres clubs automobilístics d’arreu d’Europa. En el cas català, el treball s’elabora en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, el Departament de Territori de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.



Concretament, segons dades del 2015, el tram de 17 quilòmetres de la C-14 al límit entre la Noguera i l’Alt Urgell és considerat de risc «molt alt» i, de fet, registra el segon grau més alt de perillositat (una mitjana de 4,0 accidents mortals o greus per any), igualat amb l’accés nord de la B-20 a Martorelles i només superat per la carretera BP-1417, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, que presenta un índex de 5,0. L’excés de velocitat i els avançaments perillosos que duen a terme molts vehicles a la zona entre Ponts i Bassella fan que hagi esdevingut, doncs, un punt negre any rere any pel que fa a risc d’accident.



Entre els 10 punts més perillosos també hi ha un altre tram del Pirineu: la C-28 entre Vielha (cruïlla de l’N-260) i Baqueira; 13,8 quilòmetres que registren una mitjana de 2,7, semblant a la de la carretera C-1415 entre Terrassa i Sentmenat. Els altres cinc punts que destaca l’EuroRAP són la B-502, entre Vilassar de Mar i Argentona (Maresme); la BV-1221, entre Terrassa i Matadepera (Vallès Occidental); la BV-4501, entre Manresa i Santpedor (Bages); la BV-2041, entre Gavà i Begues (Baix Llobregat), i la GI-641, entre Torroella de Montgrí i l’Estartit (Baix Empordà).



Pel que fa als trams amb més concentració d’accidents, en xifres totals, tots són a l’àrea de Barcelona. El pitjor punt és la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola del Vallès, que també té la mitjana de trànsit més alta del país, amb 150.000 vehicles diaris que entren i surten de la capital.



Més accidents de moto / Des del RACC també s’ha cridat l’atenció pel que fa a l’augment d’accidents de motos i ciclomotors. Tot i que el nombre de sinistres greus sobre dues rodes es manté estable (288), adverteixen que en un 41% d’accidents mortals o greus hi ha implicada una moto. A més a més, el total d’accidents en aquest segment s’ha incrementat i l’any passat va ser de 1.944, un 5,5% més que l’any anterior (1.812) i molt per damunt del 2013 (1.565).



En el trienni 2013-2015, el nombre total d’accidents de trànsit va disminuir un 2,47%, tot i l’augment de mobilitat. Tanmateix, els quilòmetres de «risc molt alt», com el tram de Ponts a Bassella, han augmentat un 18%. La demarcació de Lleida és la segona amb més quilòmetres amb risc alt, només superada per Girona, tot i que és a l’àrea de Barcelona on hi ha més accidents en total, per la major densitat de trànsit, informa RàdioSeu.



La C-14, que pertany a la Generalitat de Catalunya, és una de les carreteres més transitades del Pirineu, és l’eix viari que uneix Lleida amb la Seu d’Urgell i Andorra. Cada dia hi circulen milers de vehicles i els seus conductors estan exposats al risc que, quan passen per la zona del congost dels Tresponts, els caigui una pedra al damunt del vehicle o a l’asfalt, amb les conseqüències que això pot tenir. Aquest any s’han produït diversos incidents greus en aquesta zona per culpa dels despreniments de roques, informa Viure als Pirineus.