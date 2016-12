Notícia El missatge és clar: «Si la gent sabés com està realment la roca, segurament no hi passaria més» Alarma d’un pilot d’helicòpter sobre l'estat de les roques sobre la C-14 Estat d’un cotxe accidentat per un roc, el mes passat. Autor/a: PLATAFORMA TRES PONTS

Un pilot d’helicòpter que sovinteja la zona d’Organyà ha explicat a Viure als Pirineus que «la situació de la muntanya a l’altura del congost dels Tresponts és extremadament delicada i si la gent sabés com està realment la roca que hi ha a la paret d’aquest tram de la carretera C-14, segurament no hi passaria més». Es tracta d’unes manifestacions que poden crear alarmisme però que no estranyen gaire després dels accidents que s’estan repetint en aquest tram de la carretera.



Segons informa la publicació pirinenca, en més d’una ocasió els tècnics que treballen a la zona, que han estudiat la muntanya, han explicat que «la situació de la roca és francament perillosa» i, de fet, en els darrers mesos, els despreniments de pedres han provocat diversos accidents.



Per trobar l’últim incident només cal remuntar-se a fa uns dies quan un camió va esquivar una pedra i va col·lidir amb la muntanya i va punxar una roda. Això va passar a les 12 del migdia i pocs minuts després d’aquest incident els Mossos van rebre l’avís de la caiguda d’una altra pedra al ferm de la carretera. Des de la plataforma Tresponts reiteren la perillositat del congost, i tenen informació sobre el mal estat de la roca que provoca els despreniments a la carretera –especialment quan plou però també els dies després de ploure i quan fa vent. Des de la plataforma ciutadana demanen una resposta urgent per no haver de lamentar cap sinistre més greu.



De moment, el Govern català ha avançat un milió d’euros per tal de garantir la seguretat de l’actual via, després que les pluges del mes passat van provocar nous despreniments de roques de grans dimensions. Un d’aquests objectes va impactar directament en el cotxe que conduïa un jove de Coll de Nargó, de 22 anys, que va patir ferides greus com a conseqüència del cop.