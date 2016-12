Notícia Marcel Lescano farà la travessa de l’oceà Atlàntic Participarà per primer cop a l’Atlantic Rally for Cruisers, entre Gran Canària i Santa Lucía Lescano, amb pantaló vermell, en plena regata a la Gaastra Palmavela d’aquest any. Autor/a: MM: SAILINGSHOTS

Calendari farcit de regates el que té Marcel Lescano al 2017. Un any més competirà en algunes de les proves més importants a nivell del Mediterrani, però també ho farà al continent americà. Creuarà l’oceà en l’Atlantic Rally for Cruisers, en la primera ocasió on participa en un esdeveniment d’aquestes característiques.



Completarà la major part de la temporada amb el Roch, un TP 52 de Pablo Garriga i Toni Guiu, realitzant les funcions de trimmer de gènova o spinnaker. La tripulació del vaixell estarà formada per entre dotze i catorze components, mantenint els integrants d’aquesta darrera temporada, fet que proporciona una conjunció i entesa per realitzar totes les accions a coberta per l’afinitat que tenen. «El grup que hem fet és realment molt bo. Estem tots colze a colze per a que no se’ns escapi res i ho fem tot correctament i quan toca», assenyala Lescano, subratllant que «a vegades hem passat aventures perilloses i tots hem reaccionat bé per solucionar-ho. Aquestes circumstàncies donen confiança en la feina dels altres i permet que siguem una pinya. Això es nota molt a l’hora de competir».



Un dels plats forts de l’any per a l’andorrà és l’Atlantic Rally for Cruisers, travessa oceànica entre Las Palmas de Gran Canària i l’illa caribenya de Santa Lucía. Es portarà a terme del 5 al 19 de novembre i celebrarà la seva 32a edició. Aquest 2016 va tenir una participació de 300 velers. És la primera ocasió en què Lescano participa en una regata d’aquest tipus i amb tants dies de durada. «És una prova que exigeix molt», afirma, i «la seguretat és un element vital, amb la tàctica de control de la meteorologia per preparar el vaixell pel què et vindrà», treballant amb antelació per no trobar-se sorpreses en mig de l’oceà. «El que més respecte em fa és la nit, amb les tempestes o que poguem picar amb un contenidor, com va succeir a la Vendée Globe. En 10 minuts es pot enfonsar el vaixell». La tripulació està dividida en torns de tres grups a la nit, amb un grup treballant i la resta descansant. Tot el menjar que porten per les dues setmanes de travessa és liofilitzat.



Regates de prestigi / Al llarg de l’any afrontarà tot un conjunt de proves importants al mar Mediterrani. Tornarà a la Copa del Rei a Palma de Mallorca (31 de juliol-5 d’agost), Comte de Godó a Barcelona (2-4 de juny), Giraglia Rolex Cup a Saint Tropez (13-17 de juny) i la Middle Sea Race a Malta (21-25 d’octubre). «És el calendari més ambiciós que he fet mai», assegura. També competirà en d’altres com la Príncep de Girona, Campionat de Catalunya, La Petrolera, Ruta de la sal, Gaastra Palmavela, Costa Azahar, Trofeu SM la Reina i Rei en Jaume. Per primera ocasió també serà a dues cites a l’Àfrica, la Dos Continentes i la Ciudad de Melilla, i a la Huelva-La Gomera. Els objectius de la temporada són clars: «A les regates llargues podem fer podi. A les curtes és més complicat perquè competim amb embarcacions amb menor ràting que el nostre i això ens penalitza. Per aquest motiu participem en proves més llargues». Al continent americà té l’opció de ser a finals de gener a la Key West, a Miami, però amb un altre vaixell, d’Àlex Sastre.