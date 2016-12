La febre de ‘Pokémon Go’ ha deixat petjada

El tema més buscat durant aquest any a través de Google (des d’Andorra i des de la resta del món) ha estat Pokémon Go. I és que quan ja crèiem que la febre per aquest videojoc havia desaparegut, veiem que la seva influència encara persisteix i que ha deixat una gran petjada. Doncs hi ha infinitat de temes per buscar a través de la xarxa, i els ciutadans del Principat –com la resta– han centrat les seves recerques en aquesta aplicació.



Google ha fet un rànquing dels temes més buscat a través d’Internet en diferents països. I com hem comentat, Pokémon Go s’ha erigit com el tema més buscat, també al Principat. Però pel que fa a la resta de posicions, aquestes ja varien més en funció del territori on s’ha fet la recerca.



En el cas d’Andorra, el segon tema més buscat durant aquest any ha estat Eurocopa 2016. Val a dir que el rànquing també especifica des de quina parròquia s’han fet més recerques sobre cada tema. Així, en relació a Pokémon Go, Andorra la Vella és la que ha registrat més entrades al cercador de Google relacionades amb aquest joc. Mentre que sota el tema Eurocopa 2016 la parròquia amb més recerques ha estat la Massana.



El tercer tema més recorregut a la xarxa ha estat Netflix, la plataforma que et permet veure pel·lícules i sèries en streaming a través d’Internet. També és des de la Massana des d’on s’han fet més recerques relaciones amb aquest tema.



En quart lloc, Google posiciona el Tour de França. I és que amb l’arribada d’una etapa ciclista de gran renom com aquesta a Andorra, les recerques en línia sobre dit tema han anat en augment, sobretot des de la Massana, que és des d’on se n’han registrat més.



La cinquena posició repeteix temàtica, i és que Google especifica que el tema Pokémon (en general, ja no fent només esment a l’aplicació que ha trasbalsat el món) està a la meitat entre els deu temes més buscats des d’Andorra, sent també la Massana la parròquia que ha registrat més recerques.



Després trobem el tema World Wide Web, i són els encampadans els qui més s’han interessat per aquesta temàtica. Per als qui s’estiguin preguntant que és World Wide Web (com jo fins fa uns minuts), aquestes paraules fan referència a una xarxa de pàgines escrites en hipertext i connectades entre si de manera que formen un sol cos de coneixement pel qual es pot navegar fàcilment.



Finalment, i en relació a les posicions set, vuit, nou i deu, els temes més buscats des del Principat han estat: Windows 10, Instagram, Fnac (tots tres sobretot des d’Andorra la Vella) i Arinsal (des de la Massana).