Un sistema de reserves en línia per frenar el col·lapse de Mont-rebei

La delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, M. Rosa Amorós, el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constantí Aranda, i l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, van concretar divendres passat les mesures necessàries a dur a terme per tal de donar resposta a la problemàtica de col·lapse durant dies festius del Congost de Mont-rebei, situat a cavall de la zona limítrof entre el Pallars Jussà i la comarca aragonesa de la Ribagorça.



Els tres representants van coincidir en la necessitat d’establir una millora en la regulació dels accessos i de les visites. Una de les propostes és establir un sistema previ de reserva en línia per evitar les aglomeracions, donat que en alguns moments d’aquest any s’ha arribat als 2.000 visitants durant un mateix dia, amb els riscos de seguretat i mediambientals que això pot suposar.

Aparcament / Un altre problema que col·lapsa el paratge de Mont-rebei és l’aparcament. En la reunió de divendres es va destacar que durant aquest any hi ha hagut moments en que per conseqüència de l’aparcament descontrolat de vehicles fora de les zones habilitades, s’ha posat en risc el possible accés a la zona de vehicles d’emergència, com ambulàncies o bombers. És per això que es proposa establir una aportació econòmica per aparcament i ús de l’entorn natural per tal de poder garantir un bon manteniment del congost i poder contractar personal a fi de gestionar-lo de manera més eficient.

Sanejament / També hi ha la necessitat de poder realitzar un bon sistema de sanejament i condicionament de la zona de cara a aconseguir un bon accés per als visitants valorant la col·locació de noves fonts i papereres com altres elements de salubritat per aconseguir un entorn més sostenible donada la sensibilitat d’aquest paratge.



D’altra banda, caldrà realitzar un estudi sobre l’explotació de l’ús de l’aigua amb finalitat lúdica o esportiva per conèixer el volum d’activitat que pot suportar l’entorn del Congost de Montrebei.



Finalment, la Delegació territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran va destacar que s’ofereix com a interlocutora amb els diferents agents del govern que puguin acabar intervenint en la presa de decisions.