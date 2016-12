Notícia El comerç no acaba de recuperar-se Les expectatives pel que fa a les vendes dels comerços queden força per sota del previst Uns turistes compren en una botiga de la capital Autor/a: Emilio Prenas

El comerç no valora del tot malament l’any 2016 pel que fa a vendes, tot i que en general les perspectives no s’han complert. Inicialment, vista la tendència de l’any anterior, tot semblava indicar que aquest any hauria estat més bo, malgrat tot, aquesta circumstància no s’ha complert.



A falta encara de veure com es desenvolupen les festes de Nadal, la visió genèrica dels comerciants és bastant justa pel que fa a l’evolució del comerç durant el 2016. En concret, la lleu recuperació econòmica viscuda pels països veïns i més concretament pel comprador provinent d’Espanya, feia preveure que, inicialment, l’any seria força bo, o si més no es recuperaria una mica i superaria el 2015. Finalment però semblaria ser que tot s’ha mantingut i, tot i que no ha anat malament, les vendes en general han estat les mateixes que en l’exercici anterior, el que, venint d’una època de crisi, no està massa ben valorat per la majoria de comerciants consultats.



Als eixos principals del país, Meritxell i Carlemany, la sensació ha estat la mateixa i des de les associació es demana una major promoció exterior per animar als compradors i fer-los venir al Principat. Pel que fa als comerços és cert que se n’han obert alguns de nous però també n’han tancat d’altres, pel que en termes generals s’ha equilibrat.



Com a exemple més clar es poden veure les xifres del pont de la Puríssima que van superar àmpliament les expectatives del Centre Nacional del Trànsit amb l’entrada de 138.000 vehicles al Principat. Comerciants i hotelers van celebrar que s’haguessin superat les dades del 2015 però asseguraven no haver assolit el volum de vendes esperat. L’any passat el pont va ser tan sols de 4 dies i van entrar 69.000 vehicles. En aquesta ocasió els dies festius van encadenar 9 jornades. Tot i que els comerciants van fer un balanç positiu respecte l’any anterior, van remarcar que el resultat de les vendes no es corresponia amb l’augment de visitants que va ser el doble que el mateix pont al 2015.



L’evolució cap a un únic eix, que ajuntés Meritxell amb Carlemany amb l’esperit de Vivand , és vista amb bons ulls per totes bandes però des de l’associació de l’avinguda Meritxell s’insisteix que és tasca dels comuns posar-se d’acord i tirar endavant una proposta que posteriorment s’haurà de consensuar entre tots els sectors. La seva presidenta Sònia Yebra, subratlla la necessitat que el nou Comú tiri endavant la proposta que portava en el seu programa electoral de reforma de l’avinguda Meritxell i en concret defineixi com ha de quedar el que és la zona alta de l’avinguda.