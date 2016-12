Els Pastorets, Dràcula, Folch i Torres

Els Pastorets arriben a la seva 23a edició després de més de 20 anys d’actuacions, 150 persones que han passat pels escenaris i més de 24.000 espectadors. Unes xifres rècord que consoliden l’èxit d’una obra atemporal que no caduca a mesura que passen els anys i que busca seguir sent la referència en el món de les presentacions tradicionals de la nostra cultura. Enguany, la parella de codirecció està formada per Joan Hernández i Alfons Casal, mentre que com a ajudant de direcció figurarà Jèssica Casal.



El càsting va tenir lloc la última setmana del mes de setembre, tot i que «el projecte ja està plantejat des de mesos enrere», va afirmar Hernàndez, tot i que els assajos amb els actors «van començar al mes de novembre i han anat molt bé». Segons el director, el ritme que han tingut els actes preparatoris «han complert amb escreix el previst, havent arribat a les dates de les funcions amb molt bones sensacions». Pel que fa als més petits, la gran quantitat de participants va obligar a realitzar dos torns diferents, pel que «es requereix força temps i alguns assajos extra». L’entrada a teatre no es va fer efectiva fins a principis de desembre, mentre que no va ser fins el cap de setmana dels 17 i 18 del mateix mes que no es van realitzar els assajos generals.

Llarga tradició / Pel que fa als participants, Hernàndez va afirmar que «hi ha molta gent que forma part del projecte des de ben petits, començant com a angelets i acabant protagonitzant un paper amb text». Un dels casos més curiosos és el personatge del Rovelló, protagonitzat per Guillem Weiss, que va ser el nen Jesús quan era un nadó.



L’espectacle, però, s’ha escurçat per enèsim any consecutiu i enguany se situa en una durada que no sobrepassa els 65 minuts. «L’objectiu resideix en el fet de crear una obra més fàcil de digerir per al públic familiar», va explicar Hernàndez, «especialment per als més petits, que de vegades no aguanten estar massa temps asseguts a platea».



La clau de l’èxit d’aquesta representació, segons el director, és «la confiança mútua que hi ha amb Casal». Tots dos directors comparteixen una amistat de llarg recorregut que els ha portat a tenir «una enorme complicitat» i a entendre’s per a assumir amb èxit un repte d’aquestes característiques. «Som molt complementaris ja que, tot i que tenim una visió molt similar del teatre, hi ha un procés diferent en cadascú que és plenament compatible», va explicar amb complicitat un Hernàndez visiblement emocionat.

Centenari / Aquest any es compleixen 100 anys de l’estrena de la primera representació d’Els Pastorets, que es va produir el 24 de desembre de 1906.

Els Pastorets és l’obra catalana de la qual s’han fet més representacions al llarg de la història. Es tracta d’una obra que ha emocionat, fet riure i plorar els públics d’arreu, des dels principals teatres de Barcelona fins a les més humils sales parroquials, ateneus, clubs socials o casals populars. A més, ha contribuit a impregnar la memòria i l’imaginari col·lectiu de tota una societat, contribuint a vertebrar-la en moments crítics i alimentant la seva afició al teatre i les vocacions d’actuació de la població.