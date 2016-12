El FeMAP Social celebra la seva segona edició

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) tornarà a repetir, aquest 2017, el projecte FeMAP Social, per acostar la música als col·lectius amb risc d’exclusió. Serà en la segona edició d’aquest programa, i en la setena edició del festival, que es consolida com a referent de la música antiga a nivell europeu. El desenvolupament del projecte solidari es va acordar divendres passat a la reunió del Consell Social, que es va realitzar a Puigcerdà amb alguns dels seus membres.



Segons les línies a seguir, el FeMAP Social es repetirà el 2017 després de l’èxit de l’edició anterior amb nous músics i participants, tot i que en un format molt similar. Concretament, continuaran tant els tallers, com els concerts a domicili, amb una molt bona acceptació dels centres participants, que ja han demanat tornar-ne a formar part. Entre aquests, equipaments, tallers i residències d’atenció a persones amb diversitat funcional, malalties mentals i gent gran.

D’aquesta manera, el FeMAP continua tirant endavant, conjuntament amb el Conservatori de Música dels Pirineus, la seva vessant més social, de servei públic i d’implicació de tots els col·lectius amb la música antiga, amb l’objectiu d’aprofitar aquest vehicle com a element de cohesió social i aprenentatge musical integrador.



En la seva primera edició, el FeMAP Social va desenvolupar 15 concerts a domicili a col·lectius que no tenien possibilitat de desplaçar-se al lloc on es realitzaven els concerts. De manera complementària, es van organitzar tallers preparatoris per a aquells grups de persones que sí que podien moure’s, però que necessitaven una preparació específica.

Membres integrants / El Consell Social del FeMAP està integrat per l’alcalde de Guardiola de Berguedà i monitor del Taller Coloma d’Avià, Josep Lara; la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de la Seu d’Urgell, Anna Vives; la directora de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i directora adjunta del Conservatori de Música dels Pirineus, Sònia Lanau; la regidora de Cultura d’Alp i logopeda, Fàtima Zanbot; la regidora de la Pobla de Segur i tècnica en educació infantil i educació especial, Susagna Cabré; la regidora de Cultura de Berga i musicoterapeuta, Mònica Garcia, i la responsable del programa FeMAP Social, educadora social i pedagoga, Gemma Guàrdia.



