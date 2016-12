Notícia La UHA vol exportar la marca Andorra a Taula l’any vinent Els hotelers calculen tancar l’any amb una ocupació un 5% superior al passat 2015 Unes turistes surten d'un hotel d'Escaldes-Engordany, ahir. Autor/a: EMILIO PRENAS

tot i faltar les dades definitives, en termes generals, els hotels del país tancaran l’any un 5% per damunt del que va ser l’exercici anterior. Les jornades gastronòmiques Andorra a Taula, organitzades per la Unió Hotelera d’Andorra, UHA, han assolit enguany un nou èxit de participació. Per al 2017 volen potenciar la marca a l’exterior així com diferents projectes sobre el mercat laboral i responsabilitat social.



A pocs dies per tancar l’any, tot indica que el 2016 acabarà amb una ocupació hotelera superior a l’any anterior. Les xifres del novembre ja donaven uns números un 5% més alts que el mateix mes del 2015 i essent la xifra més alta dels darrers cinc anys. Les perspectives són bones però els esforços no s’han d’escatimar i l’associació vol seguir potenciant el sector de cara a l’any vinent.



Des de la UHA es fa una valoració molt positiva de la desena edició de l’Andorra a Taula que es va tancar ara fa un mes. Durant els dies que van durar les jornades es van repartir més de 7.400 menús entre els 33 restaurants participants, una dada un 6% superior a la de l’any anterior i als objectius marcats per l’entitat. Tot i que enguany la UHA ja s’havia marcat l’objectiu d’atraure més participants forans, de cara a l’any vinent es plantegen un pla de negoci per potenciar a l’exterior aquestes jornades i alhora el sector de la restauració i l’hoteleria.



El pla de negoci per potenciar la marca Andorra a Taula és doncs un dels principals reptes per a l’any que estrenarem. Amb aquest objectiu es planteja fer un pas endavant en el sector de la restauració i donar un complement a l’hostaleria. La Unió Hotelera treballa des de fa temps en l’elaboració d’aquest pla que espera presentar a Andorra Turisme i al ministre Francesc Camp a començament de l’any vinent. Segons els organitzadors es tracta d’un model de negoci, no per guanyar diners, sinó per ajudar l’hostaleria i la restauració a millorar el nivell per poder atreure al turista gastronòmic que pensen que és molt interessant.