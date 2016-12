Notícia Nou programa d’hosteleria i forestal per a joves desocupats La majoria dels joves que participen al programa acaben trobant feina sense problemes Joves participants en una edició anterior del Joves per l’Ocupació Autor/a: Consell Comarcal de l\'Alt Urgell

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha obert una nova convocatòria del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, l’anomenat Joves per l’Ocupació, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones joves en situació d’atur i baixa qualificació.



El programa, que s’iniciarà el febrer de 2017, formarà 30 persones joves entre 16 i 25 anys —o menors de 30 en cas de persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%— i se’ls facilitarà orientació professional, l’obtenció del títol d’ESO, l’aprenentatge d’una professió, pràctiques en empreses i la possibilitat d’accedir a un contracte laboral de sis mesos. Les especialitats formatives que s’impartiran seran del sector de l’hostaleria i forestal, amb una durada de 300 hores cadascuna iniciant-se d’aquí a dos mesos.



Les persones interessades a integrar-se al programa Joves per l’Ocupació s’han d’adreçar al CETAP-Telecentre de la Seu d’Urgell per tal de fer-hi la inscripció o informar-se del seu funcionament.



Programa Joves per l’Ocupació: impacte i resultats/ Des del 2011 el Consell Comarcal de l’Alt Urgell fomenta la formació i l’experiència pràctica de persones joves desocupades i amb baixa qualificació d’entre 16 i 25 anys, a través de programes del Servei d’Ocupació de Catalunya com el Joves per l’Ocupació i el Suma’t.



El perfil estàndard dels joves quan s’inscriuen en el programa és el d’aquell jove que està desocupat, no estudia i no té experiència laboral prèvia, mentre que una vegada havent realitzat el Joves per l’ocupació, únicament un 16% dels joves manté aquesta situació.

La mostra constata que aquests programes serveixen de pont per als joves per accedir al món laboral i sovint mantenir-s’hi. Així, un 55 % dels joves contactats actualment treballen i un 27% han treballat des que van finalitzar el programa, tot i que actualment estiguin desocupats. Tanmateix, s’evidencia que únicament un 2% d’aquests joves retornen al sistema educatiu reglat.



Una vegada finalitzats els programes, els treballs realitzats pels joves són principalment d’hostaleria (49%), peó forestal (22%), venedor (11%) i peó agroalimentari (8%). Així doncs, es fa palès que l’aposta per la formació en el sector de l’hostaleria i el sector forestal, com s’ha realitzat en les últimes edicions del Joves per l’ocupació, ha estat adequada, ja que facilita una formació en l’especialitat que el mercat laboral demanda.



De tots els joves contactats, un 9% continua en el lloc de treball ofert a través del programa Joves per l’Ocupació. Es pot considerar, doncs, que del programa no acostuma a sorgir-ne un lloc de treball de llarga durada, però resulta de gran utilitat per trencar el rol de jove que no estudia i no treballa, per accedir al mercat de treball i romandre-hi.

Actualment està a punt de finalitzar la 5a edició del Joves per l’Ocupació, en la qual hi han participat 30 joves, un 77% dels quals han formalitzat un contracte laboral i, d’aquests, un 70% ha estat mitjançant les contractacions subvencionades a través del programa segons informa RàdioSeu.