Notícia Un rescat d’alçada Grandvalira organitza un simulacre d’accident al nou telecadira Planell de la Font del sector Soldeu Simulacre al nou telecadira Planell de la Font del sector Soldeu. Autor/a: GRANDVALIRA

El nou telecadira del Planell de la Font és una de les principals novetats d’aquesta temporada al sector de Soldeu, al domini Grandvalira. El telecadira és un giny de pinça fixa de quatre places que permet transportar un total de 2.000 esquiadors cada hora. Amb una longitud de 900 metres i un cost total de 2,4 milions d’euros, el nou remuntador surt de la pista Ós i permet descongestionar la zona de debutants del sector El Tarter, donant més recorregut als esquiadors que s’inicien en la pràctica dels esports blancs a Grandvalira.



El telecadira Planell és una nova mostra de la decidida aposta del domini per la innovació constant de les seves instal·lacions amb l’objectiu d’assegurar el màxim confort dels seus visitants i millorar la seva experiència, especialment als esquiadors principiants, segons informa l’estació.



Per assegurar-se que el giny funciona a ple rendiment i per garantir la seguretat, una de les prioritats de Grandvalira, fa uns dies es va organitzar un simulacre de rescat al giny. Un total de 50 persones dels equips de pisters, acollida i seguretat, instal·lacions, manteniment i escola d’esquí van participar d’evacuació en la maniobra. Aquest ha estat el primer simulacre de seguretat complet que es desenvolupa a la nova instal·lació.



El simulacre ha servit d’entrenament a tot l’equip d’explotació en cas d’aturada tècnica del giny mecànic. Prop d’una trentena de monitors de l’escola d’esquí i surf de neu es van distribuir en grups de tres al llarg de les diferents cadires mentre que els equips d’explotació es van dividir en les diferents pilones de la línia del telecadira. Un cop situats, es va procedir a simular una aturada del giny, i a partir d’aquí, es va activar el protocol de rescat corresponent, en aquest cas, el d’evacuació vertical de les persones ubicades a les cadires.



Entre els diferents paràmetres a tenir en compte, també es va valorar el temps de durada per finalitzar amb èxit la intervenció. El temps òptim per dur a terme l’acció és de tres hores, segons la legislació francesa, en la qual es basa la direcció tècnica del domini.



El director tècnic de Grandvalira en els sectors de Soldeu-El Tarter és Enric Barbier, que fa 38 anys que treballa en l’estació i mai ha hagut d’afrontar el rescat d’emergència en un remuntador. Si es dóna un cas així, és a dir, una aturada d’un telecadira o un telecabina, normalment hi intervé un helicòpter, però si la meteorologia és adversa cal saber muntar un rescat des de terra, en vertical, com el que va assajar fa uns dies el personal del sector.



Durant el que queda de temporada encara faran algun altre simulacre de rescat. Mai sobra estar preparat per al pitjor.