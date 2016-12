Notícia Andorra, primer destí de viatge amb assegurança per als espanyols La cobertura mèdica és essencial en casos d’accidents d’esquí Un jove esquiador aprèn a practicar surf de neu, aquest Nadal a Vallnord. Autor/a: VALLNORD

Andorra és el primer destí al qual els espanyols es desplacen amb una assegurança de viatge contractada. En el top 5 dels destins per viatjar protegit, després d’Andorra hi ha els Estats Units, Itàlia, França i Mèxic. Els espanyols són previnguts i no s’arrisquen a passar uns dies fora sense assegurança, sobretot, tenint en compte que Andorra és un destí d’esquí i que els accidents a pistes són habituals.



Les dades són d’Unespa (Associació Empresarial de l’Assegurança, d’Espanya), i segons l’estudi que ha realitzat al llarg del 2016, set de cada deu sinistres d’assistència en viatge són a causa de problemes de salut. Entre el juny del 2015 i el juny del 2016, les companyies asseguradores van atendre 22.053 peticions d’ajuda que van provocar la prestació de 42.332 serveis diferents. Entre aquests serveis hi pot haver prestacions mèdiques al lloc de destinació (per exemple, per reembossar un pagament a la CASS), cancel·lació del viatge, pèrdua d’equipatge o per un imprevist.



Amb tot, la salut és el principal motiu pel qual els viatgers sol·liciten ajuda a la seva asseguradora. Un 19% es va lesionar durant la seva estada a l’estranger. De fet, la cobertura d’accidents és més comuna a l’hivern ja que hi ha més desplaçaments a destins de muntanya i es practiquen esports d’hivern, com l’esquí i el surf de neu. L’argument d’Unespa encaixa perfectament amb el motiu que Andorra sigui el destí on els espanyols viatgen més amb una assegurança contractada. Perquè més val prevenir que curar.



Per comunitats / Andorra és la primera destinació assegurada dels viatgers de l’Estat espanyol, però, si es desglossa per comunitats autònomes, el Principat només surt en quatre comunitats entre els cinc destins més sol·licitats. Per tant, perquè Andorra se situa en global al capdavant de la taula vol dir que hi ha molts visitants que s’hi desplacen amb l’assegurança contractada.



A Catalunya, Andorra és el primer destí, seguit dels Estats Units, Tailàndia, Itàlia i França. A Galícia, Andorra és el tercer destí, entre Tailàndia, Argèlia, els Estats Units i Itàlia. A les Illes Balears el Principat és el quart destí, per darrere de Mèxic, República Dominicana i Itàlia, i només per davant de Cuba. Finalment, Andorra és el cinquè destí de les Canàries, per darrere de Portugal, Itàlia, Índia i els Estats Units.



Les prestacions de les assegurances inclouen l’assistència mèdica, que representen el 40% de les actuacions. Les indemnitzacions econòmiques suposen el 39%, i serveixen per compensar les despeses derivades d’una cancel·lació, una pèrdua o una assistència sanitària rebuda en el destí vacacional. Un 17% dels casos serveix per facilitar un transport alternatiu a l’assegurat per retornar a casa.



Amb tot, la gran majoria dels accidents que es produeixen a les pistes d’esquí són lleus i poden ser tractats als mateixos centres mèdics de pistes, que el que més troben són fractures de genolls (27%) i de canells (11%), més freqüents entre els practicants de surf de neu. No obstant, quan hi ha accidents més greus els ferits es traslladen a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Alguns accidentats són operats pels cirurgians traumatòlegs abans de ser traslladats a un centre sanitari de la seva residència. Per això, contractar una assegurança mèdica prèvia al viatge és recomanable.