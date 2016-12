Notícia Detingut un home per saltar-se un control després d’una persecució El resident superava la taxa d’alcohol permesa i portava altres drogues Un cotxe de la Policia entra a l’edifici central. Autor/a: TONY LARA

L a Policia va detenir divendres passat un home, resident de 26 anys, per un delicte contra la seguretat del trànsit. Els agents van fer aturar el vehicle en motiu de la campanya de controls d’alcoholèmia que s’estava realitzant al nucli urbà d’Andorra la Vella. El conductor però, no es va aturar i va començar una persecució que va acabar amb la seva detenció. Finalment, se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte de desobediència greu a funcionaris de Policia, per conduir amb una taxa d’alcohol d’1,15 g/l, per no voler sotmetre’s a la prova de control de tòxics i per possessió de droga –es va decomissar 0,9 grams de cocaïna, 2,3 grams d’haixix i 0,6 grams de marihuana–.



Aquesta és una de les 13 detencions que el cos de Policia ha realitzat la darrera setmana i les quals fins un total de sis estan relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol i la resta per altres delictes. Les dues primeres detencions per superar la taxa d’alcoholèmia permesa van tenir lloc el dilluns 19 de desembre. El primer detingut va ser un resident de 24 anys que conduïa amb una taxa de 1,34 g/l. Els agents el van aturar poc abans de dos quarts de quatre de la matinada després de cometre una infracció al codi de la circulació. El segon, un resident de 64 anys, va ser arrestat deu minuts més tard de les nou de la nit amb una taxa de 1,89 g/l en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia que realitza el cos. També en el marc de la campanya, els agents van detenir el dijous següent, 22 de desembre, un resident de 61 anys amb una taxa de 1,86 g/l.



El divendres 23, a més del resident de 26 anys que va ser detingut després de la persecució, la Policia també va intervenir cap a dos quarts de set del matí després de rebre un avís per un accident amb danys materials. Finalment, van acabar detenint un resident de 31 anys amb una taxa d’alcohol d’1, 68 g/l.



Per últim, el dia de Nadal, a la una del migdia, va ser aturat en un control rutinari, un resident de 44 anys amb una taxa d’1,42 g/l com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per desobediència a una suspensió governativa del permís de conduir.



Maltractaments i altres delictes/ El balanç de detencions també deixa tres casos més de maltractaments en l’àmbit domèstic. El primer va tenir lloc el dijous passat quan una dona de 29 anys i un home de 26, ambdós residents, van ser arrestats per la Policia com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. Segons expliquen els agents, els interessats s’haurien discutit i agredit mútuament en el domicili particular. El segon cas va requerir d’una patrulla en un domicili particular a Sant Julià de Lòria per maltractaments d’una dona resident de 45 anys vers la seva mare.



Finalment, el dia de Nadal una patrulla intervé en una baralla a l’interior d’un habitatge a Andorra la Vella i deté a dos homes residents de 22 i 29 anys com a presumptes autors dels delictes contra la integritat física i moral i l’honor. Els interessats s’haurien agredit i posteriorment el detingut de 29 anys hauria maltractat a la seva parella, proferint injúries vers els agents.



Pel que fa a les altres detencions, el dilluns 19 de desembre el cos va arrestar un home no resident de 43 anys com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni, la llibertat i l’honor per haver trencat la porta d’entrada de l’hotel on estava allotjant en no funcionar-li la targeta d’accés. La Policia destaca que l’home, en el moment en què les autoritats van actuar, va tenir un comportament despectiu, amenaçador i injuriós.



Finalment, el cos de Policia va actuar el dia 24 a les dues menys deu de la matinada al Pas de la Casa quan se’ls avisa per problemes amb una persona a l’exterior d’un local d’oci. L’home, no resident de 26 anys, va tenir una actitud injuriosa, amenaçant i resistent envers la patrulla el que el va acabar detenint com a presumpte autor dels delictes contra l’honor, la llibertat i la funció pública.