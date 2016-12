Notícia Comença la 25a edició del Saló de la Infància La iniciativa proposa diverses activitats i tallers per als més petits Un grup d’infants juguen a l’edició del saló de fa dos anys. Autor/a: TONY LARA

El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acull des d’avui i fins l’1 de gener la 25a edició del Saló de la Infància i de la Joventut. Enguany, la iniciativa proposa fins a 46 activitats per a nens, nenes i infants, a més dels tallers i els espectacles infantils que tindran lloc a la tarda. Aquesta edició, a més, i després de les demandes de la ciutadania, es recuperen també els espectacles infantils, amb màgia, cançons populars i discomòbil entre d’altres.



A més, i com a principals novetats, destaca un taller de lego amb peces perquè els infants puguin fer construccions, així com els inflables instal·lats a l’exterior del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, i que se sumaran als que hi ha a l’interior, a la sala polivalent de la segona planta. A banda, repeteixen els simuladors, la ludoteca, les activitats a la piscina, els circuits amb vehicles elèctrics i els jocs tradicionals.



L’any passat fins a 1.000 infants diaris van passar per Encamp, mentre que entre 300 i 400 pel del Pas de la Casa. L’objectiu dels organitzadors és que enguany s’arribi com a mínim a les mateixes xifres, sobretot gràcies a la campanya que s’està fent per captar turistes. En aquest sentit, cal destacar que Andorra Turisme ja fa tres anys que col·labora amb el Saló.



El Saló de la Infància i de la Joventut estarà a Encamp des d’avui i fins el proper 1 de gener, obert al públic des de les quatre de la tarda fins les nou de la nit. Posteriorment, del 3 al 5 de gener es traslladarà al Pas de la Casa. El pressupost per aquesta edició és de 70.000 euros, dels quals 40.000 els aporten els patrocinadors.