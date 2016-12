Notícia Sense internet des de fa 4 dies a la zona del Fener Un veí d'Andorra la Vella denuncia la falta de servei Sense connexió a la xarxa. Autor/a: MARICEL BLANCH

Un veí de la zona del Fener, concretament de l’avinguda del Fener, 15-17, que pertany a Andorra la Vella, ha denunciat que fa quatre dies (cinc si no se soluciona avui) que no té accés a internet, ni senyal de televisió ni de telefonia fixa. El ciutadà, a més, ha assegurat a EL PERIÒDIC que són diversos els afectats i que ha trucat cinc vegades a Andorra Telecom sense que li hagin donat una solució a la seva avaria. L’afectació va ser primer a la xarxa d’internet, però després l’avaria es va estendre a la televisió i a la telefonia fixa. Segons ha pogut saber el veí del Fener, l’avaria procedeix d’una afectació a Santa Coloma, on hi ha l’edifici Nexus, i que ha repercutit en diversa clientela.