Notícia Primera representació de la 23a edició de ‘Els Pastorets’ L’obra també es podrà veure aquest divendres i els dies 6 i 7 de gener Una escena de l'estrena de l'obra 'Els Pastorets', ahir a Sant Julià. Autor/a: EMILIO PRENAS

La tradicional obra Els Pastorets va iniciar ahir la seva 23a edició consecutiva del que ja s’ha convertit en un clàssic nadalenc. Un any més, gràcies a diversos actors amateurs del Principat i a una direcció professional, l’Auditori Claror es va omplir de gent impacient per gaudir de la versió d’Els Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. L’obra, que cada any fa el ple en totes les representacions, també es podrà veure aquest divendres, a dos quarts de deu de la nit i els dies 6 i 7 de gener a les sis de la tarda.



Enguany, la parella de codirecció està formada per Joan Hernández i Alfons Casal, mentre que com a ajudant de direcció figurarà Jèssica Casal. Pel que fa als actors, cal destacar que molts són repetidors. De fet, hi ha participants que formen part del projecte des de ben petits i que any rere any segueixen interessats en l’obra i en donar vida a nous personatges.



La trama de l’espectacle és cada any la mateixa, sent un esdeveniment molt familiar. Amb tot, amb l’objectiu de mantenir la bona afluència de públic, cada edició la direcció intenta introduir algun element nou. Enguany, Els Pastorets faran un petit homenatge a l’imaginari de Dràcula, als vampirs i a tot el món gòtic que els envolta. Una proposta que els espectadors podran notar principalment en els personatges més infernals.



Un altre aspecte a destacar d’aquesta 23a edició és la durada de l’espectacle. I és que aquesta vegada l’obra s’ha escurçat per enèsim any consecutiu arribant a una durada que no sobrepassa els 65 minuts. L’objectiu de retallar la durada és crear una obra més amena per al públic familiar, especialment per als més petits.



Des dels inicis de l’obra fins ara, han passat per sobre de l’escenari un total de 150 persones i més de 24.000 espectadors. Unes xifres rècord que demostren l’èxit d’un clàssic del Nadal que no caduca amb els anys i que busca seguir sent la referència en el món de les representacions tradicionals de la nostra cultura.