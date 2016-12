El MoraBanc vol tornar a mostrar galons a casa amb un rival d’entitat

Són festes i el BC MoraBanc vol donar un bon regal als seus aficionats. Dins l’embolcall en forma de partit espera oferir una nova victòria davant un dels conjunts més forts de la Lliga Endesa com és l’Unicaja de Màlaga. Bona part de les aspiracions per ser al febrer a la Copa del Rei passen per vèncer els dos enfrontaments que resten al Poliesportiu. Aquest vespre (21.00 hores) té una bona oportunitat per donar un pas més per completar el camí cap a Vitòria.



L’entrenador, Joan Peñarroya, es troba amb un inconvenient de darrera hora. Nacho Martín, que estava recuperat per tornar a les pistes davant els andalusos, en l’entrenament que es va celebrar la tarda del dia de Nadal va patir al final de la sessió un esquinç al turmell esquerra del qual s’havia recuperat d’una tendinitis, i serà baixa encara sense data de tornada. Un entrebanc important tenint en compte que «estava previst que jugués i formés part de la rotació», admet el tècnic, remarcant que la seva absència «és un problema per a nosaltres», com ha estat en els partits anteriors que no ha pogut entrar en la convocatòria.



Amb la sopa de galets, el gall d’indi i els torrons ben païts, els MoraBanc s’enfronta a un Unicaja que en el cas de superar-lo l’atraparia a la classificació. Aquest partit es produeix en plenes festes nadalenques i es tracta d’una «setmana atípica», com admet el tècnic, no només per aquest motiu, sinó perquè amb tres dies de diferència hi ha dues jornades. Divendres el MoraBanc jugarà a la pista de l’Iberostar Tenerife. Tot i tenir dos partits per davant amb tant poc temps, «l’únic pel que ens hem preparat és pel de demà [per avui]». El fet de no haver jugat el cap de setmana fa que aquest sigui un matx que «hem tingut més temps per entrenar» i arribar-hi en les millors condicions.



L’Unicaja és un dels cocos de la Lliga Endesa i arriba en un bon moment. «Sabem de la dificultat del rival, que està jugant molt millor en aquesta part de la temporada que quan va començar», avisa Peñarroya, i que té unes característiques que el fan especialment perillós: «Són un equip que està jugant amb molta velocitat i ritme, amb jugadors molt talentosos». Exigeixen molt al contrari i «hem d’estar a un gran nivell tant físic com de concentració», com han demostrat en anteriors ocasions jugant a casa. Per tant, posseeixen «l’ambició i experiència de si fem bé les coses i tenim capacitat de patir, tindrem les nostres opcions». A ningú se li escapa que estem al tram final de la primera volta i quin és el premi que hi ha. El tècnic encara no vol fer números, però indica que els malaguenys «si no van a la Copa és un drama, si ho fem nosaltres és una festa».



Des que Nacho Martín està de baixa per lesió, Thanasis Antetokounmpo ha hagut de canviar el seu rol per tal de suplir-lo. Aquest no és un inconvenient pel jugador grec, que el que vol és tenir minuts en pista. «No és problema per a mi jugar en qualsevol lloc», subratlla Antetokounmpo, que veu l’equip en dinàmica positiva per afrontar el matx: «Preparem bé tots els partits i ens trobem bé per afrontar-lo». No posa excepcions a l’hora d’afrontar un matx o un altre, perquè «tots els enfrontaments són importants per a nosaltres. Hem de competir al màxim i intentar guanyar-los» per assolir els objectius marcats. Com diu el seu entrenador, també considera que l’Unicaja «és molt físic», que provoca que «haurem de ser l’Andorra que acostumem a ser i posar-nos al nivell d’exigència física que es demana» per assolir el triomf.

