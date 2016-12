Notícia Tret de sortida als parcs de Nadal per a joves i infants Sant Domènec acollirà avui i dijous a la tarda activitats per a joves Parc de Nadal de la Seu d'Urgell

Ahir dimarts va obrir les portes el Parc de Nadal Infantil de la Seu d’Urgell. Al llarg de quatre dies, fins divendres dia 30, els infants de 0 a 12 anys poden gaudir d’un gran nombre d’activitats al recinte del Pavelló Poliesportiu Municipal, que tot aprofitant la pausa nadalenca en les competicions esportives es converteix en un espai dedicat plenament als més menuts i a les famílies.



Enguany el Parc de Nadal ofereix activitats fixes cada dia, com ara un Espai Nadó (per a infants de 0 a 3 anys), biblioteca, inflables, circuit vial amb bicicletes, laberint, jocs gegants, tallers i jocs de taula. A més a més, cada dia es fan sorteigs tant al matí com a la tarda. L’horari és de les 11 del matí a la una del migdia i de les quatre a les set de la tarda. L’últim dia, divendres, a les sis de la tarda, hi haurà un espectacle d’animació infantil que servirà com a cloenda de l’edició d’enguany.



La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Sílvia Iscla, va agrair ahir al matí durant la inauguració el suport del gran nombre d’entitats i empreses que fan possible l’àmplia oferta del Parc de Nadal infantil, juntament amb la tasca de la Comissió de Festes i del personal de l’ajuntament.



Jocs de taula, videojocs i futbolí/ A més a més, Iscla va destacar que avui i dijous s’estrenarà la principal novetat de la programació nadalenca a la Seu: el Parc de Nadal Juvenil. Al llarg dels dos propers dies, la Sala de Sant Domènec acollirà un conjunt d’activitats pensades específicament per a la franja de 12 a 18 anys. La regidora va recordar que tant l’esdeveniment com el seu contingut s’han dissenyat d’acord amb les propostes del Consell Municipal d’Adolescents, que havien demanat disposar d’un espai propi tot seguint el model del parc infantil durant aquestes festes escolars.



Així, entre les activitats incloses al parc juvenil hi ha un taller de grafits, jocs de rol, jocs de taula, torneigs dels videojocs FIFA 2017 i Just Dance, també hi haurà atalles de freestyle, taller de maquillatge, tennis taula i futbolí amb monitors especialitzats.