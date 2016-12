Notícia Els pobles de la cara sud del Cadí es queden sense caixers automàtics Per treure diners, s’ha d’anar fins Guardiola de Berguedà o la Seu

A finals de novembre, Banc Sabadell va tancar el caixer automàtic que tenia a Saldes, fet que ha provocat que veïns i visitants s’hagin de desplaçar fins a Guardiola de Berguedà o a la Seu d’Urgell, com a poblacions més properes, si volen treure diners en efectiu dels seus comptes. La situació ha provocat la indignació tant del residents com dels visitants, que es queden sorpresos que no es disposa d’aquest servei.



A banda de Saldes i Gósol, la situació també afecta els municipis alturgellencs més propers, com són Josa i Tuixent i la Vansa i Fórnols, que també es queden sense un dels caixers que tenien com a recurs si no volien haver de baixar fins a la Seu a aconseguir efectiu. En una àrea de 85 quilòmetres, al vessant sud del Cadí, no hi ha cap caixer automàtic.



L’alcalde de Gósol, Lluís Campmajor, reclama que es trobi una solució i que es tingui en compte la condició turística del Pedraforca, «que atrau milers de turistes», ha explicat a l’ACN. Per a Campmajor, «no pot ser que quan vinguin aquí hagin de marxar sense comprar perquè no duen efectiu i no hi ha cap caixer». A més a més, hi afegeix el fet que «hi viu molta gent gran que no pot conduir tota la carretera per treure diners».



L’ajuntament ja ha iniciat gestions per aconseguir que alguna entitat financera ofereixi novament aquest servei, encara que sigui sense oficina bancària, però lamenta que és complicat perquè «l’excusa sempre és la mateixa: que no els surt a compte».



Montse Roca, que aquest cap de setmana passat ha visitat la zona, explica que ha hagut de tornar a casa amb les mans buides, segons Ràdioseu. Volia comprar cervesa artesana del Pedraforca per regalar aquestes festes, però no ho ha pogut fer perquè no portava diners en metàl·lic ja que comptava que hi trobaria un caixer. El seu exemple es repeteix gairebé cada dia des de fa un mes. Precisament la propietària de l’elaborador de cervesa artesanal Pedraforca, Isabel Pérez, ha explicat que «el perfil del turista que ve aquí està acostumat a tenir un caixer a cada cantonada i, si els fas anar fins a Guardiola per treure diners, ja no tornen a pujar i marxen sense comprar».

El fet s’agreuja perquè la majoria de botigues petites dels pobles de la vall no tenen TPV perquè pel seu volum limitat de vendes no els surt a compte pagar-lo. És el cas de la Maria Teresa Pérez, que regenta el forn de Gósol i que detalla que «si la gent ve a comprar amb targeta un pa de pagès que costa poc més d’un euro, i s’ha de pagar comissions al banc pel datàfon, no s’hi guanya res».



Josa, al bell mig del vessant sud del Cadí, és la població més afectada per la situació. Per anar a la Seu hi ha 44 quilòmetres de distància –més d’una hora de cotxe a causa de la carretera–, i per anar a Guardiola, 35 quilòmetres. Fins fa un mes el caixer més proper, a Saldes, el tenien a 17 quilòmetres. L’alcade de Gósol qualifica de «vergonya» el tancament del caixer.