Campmany exposa els seus paisatges

L’artista Jaume Campmany mostra aquests dies, fins al 22 de gener, a la recepció del Bingo Star’s, pintures en les quals reflecteix la seva passió per la muntanya i també per plasmar els paisatges urbans quan hi ha una determinada llum. L’emplaçament de l’exposició és el vestíbul de la sala Bingo Star’s d’Andorra la Vella, on ahir es va inaugurar la mostra pictòrica Jaume Campmany: La passió per la pintura. L’exposició conté 11 olis amb paisatges d’Andorra que l’artista català resident a Ordino exposa en el marc del projecte BingoArt.



En aquesta nova edició del BingoArt, els promotors de la iniciativa compten amb una selecció dels treballs a l’oli que Campmany ha realitzat durant el darrer any, alguns d’ells exposats per primera vegada davant del públic.



Es tracta d’olis de gran format que recullen paratges i paisatges del Principat, amb alguns dels quals, segons va explicar ahir l’artista, «s’inicia el projecte que amb el dibuix i color s’expressi la història del lloc». Campmany va afegir que en aquesta mostra es reflecteixen «diferents etapes de la pintura» des de la més directa, en la qual pinta paisatges de muntanya in situ a l’actual projecte que l’està portant a pintar paisatges urbans on capta moments del dia que «no són habituals» en la pintura però en els quals troba una llum i uns reflexos especials. «Són llums i reflexos molt característics d’Andorra i del Pirineu», va puntualitzar l’artista.



Premis i exposicions / Campmany és un dels creadors de referència del panorama artístic del Principat i és habitual trobar presència de la seva obra a les mostres organitzades per diverses institucions, com ara el Govern. L’any 2015, va ser guanyador del segon premi del concurs de pintura d’Ordino. També ha participat en qualitat d’artista convidat al concurs Ordino Jardins d’Art i aquest mateix 2016 ho va fer a la Encamp, convidat a la galeria del comú on hi va tenir lloc la mostra Sensacions.



La seva obra reprodueix tant el paisatge natural com el paisatge urbà, pintat a l’oli, interpretant un expressionisme figuratiu, expressant diferents llums i ambients bo i utilitzant en una mateixa obra diferents tècniques de l’oli, pintura directa amb textura-veladures-humitejats foses damunt la tela de lli pintades amb pinzell, espàtula i, fins i tot, els dits.