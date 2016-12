Notícia Dos treballs andorrans al 28è Premi Pica d’Estats de periodisme En total s’hi han presentat 201 projectes, 39 dels quals internacionals Guanyadors d'una edició anterior del Premi Pica d'Estats

El 28è Premi Pica d’Estats de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet ha rebut un total de 201 treballs, dels quals dos provenen d’Andorra.De tots els treballs que s’han presentat, 39 corresponen a premsa internacional, cosa que representa el millor registre de tota la història del guardó pel que fa referència a l’àmbit internacional.



El Pica d’Estats, que convoca anualment la Diputació de Lleida per mitjà del Patronat de Turisme, s’ha convertit en un referent del periodisme turístic, tant pel nombre de treballs que s’hi presenten com per la qualitat dels seus reportatges i per la identitat dels membres del jurat.



Dels 201 reportatges inscrits al certamen, 137 corresponen a treballs d’àmbit estatal; 39, a treballs d’àmbit internacional, i 25, a mitjans locals. Un total de 18 reportatges es presenten a dues categories.



Els treballs internacionals presentats a concurs representen el millor registre de tota la història del guardó. Els 39 treballs internacionals procedeixen de 12 països, que són: França, amb 11; Alemanya, amb vuit; Holanda, amb cinc; Rússia, amb tres; Andorra, Mèxic, Bèlgica i Israel, amb dos cadascun i, finalment, un treball de Xile, Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units.



Dels treballs estatals presentats i per categories que opten al premi, 57 obres són de la categoria de premsa especialitzada en viatges i turisme, 34 treballs de la categoria de premsa d’informació general, 21 de ràdio, nou de televisió, 39 de fotografia i 41 d’internet.



El Premi Pica d’Estats, amb vuit categories i una dotació econòmica de 38.000 euros, és un certamen plenament consolidat i alhora és un referent del periodisme turístic d’àmbit estatal i internacional, tant pel nombre de treballs que cada any s’hi presenten com per la qualitat dels mateixos.