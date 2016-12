Notícia Un Saló ple d’emocions per als més menuts de la família Encamp acull fins l’1 de gener el 25è Saló de la Infància amb perspectives de millorar l’afluència Saló de la infància d'Encamp Autor/a: Emilio Prenas

Tret de sortida al Saló de la Infància al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, que presenta, des d’ahir, l’aspecte d’un parc temàtic per fer les delícies dels infants i els joves de la parròquia. Enguany se celebra ja el 25è aniversari del Saló, que ha omplert les tres plantes de l’equipament comunal amb jocs i entreteniments per als més menuts del país, però amb un ull posat també als turistes que hi ha a la parròquia celebrant les festes de Nadal.



El Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra, amb un creixement sostingut els darrers anys d’un 5% i amb més de 12.000 visitants la darrera edició, descentralitza, durant aquests dies, el turisme de neu i compres que visita Andorra, segons informa l’ANA.



El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres va valorar durant l’acte d’inauguració del Saló ahir a la tarda aquest factor descentralitzador: «Ja són 25 anys i penso que som pioners amb aquest Saló, que és una manera de descentralitzar l’oferta que se centra en Andorra la Vella i Escaldes. Aquí a Encamp apostem per descentralitzar i atreure una part de turisme, en aquest cas l’infantil, i que se’n beneficiï tota la parròquia».



El mateix cònsol major va ser l’encarregat de tallar a les sis en punt de la tarda la cinta inaugural del 25è Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra, un esdeveniment pensat per a un públic d’entre 2 i 18 anys que cada edició bat rècords d’afluència. La darrera edició van rebre 12.000 visitants, una xifra que fa que Torres valori el Saló com a reclam per al turisme que passa aquestes festes nadalenques al Principat.



El secret de seguir creixent any rere any és el d’oferir a cada edició noves experiències per als menuts que visiten el Saló. Enguany, per exemple, la popular marca de joguines de construcció LEGO és una de les novetats del Saló i dedica uns tallers per aixecar castells i altres monuments de gran volum, que ja a primera hora d’ahir van atraure molts dels infants que acudien a la cita. Com a patrocinador, decora les parets i el terra del complex d’Encamp amb unes cares que, segons el color amb què estan pintades, orienten el visitant sobre l’adequació, en funció de l’edat, de la cambra i els jocs que li deparen uns metres enllà.



Per als més petits hi ha una ludoteca on no hi falten ulls, els dels monitors, perquè tot es desenvolupi sense problemes. «Enguany hi hem introduït un gimnàs perquè la canalla s’exerciti», va afegir Torres.



Però les sorpreses per als visitants no acaben aquí. A la planta baixa hi ha una zona que acull els videojocs i les màquines arcade, a més d’un simulador per fer el surfista i tallers de construcció. A la primera planta del complex s’hi ubiquen la ludoteca i la piscina, on també s’hi han habilitat inflables per fer-hi activitats. A la sala polivalent del Complex hi ha grans castells inflables i llits elàstics, tot un munt d’activitats que volen fer les delícies de totes les franges d’edat, des dels més petits fins els adolescents.

El Saló compta aquest any amb un pressupost d’uns 75.000 euros, i serà a Encamp fins el dia 1 de gener. Posteriorment, una part d’aquest anirà cap al Pas de la Casa, on hi estarà del 3 al 5 de gener.