Notícia Les consultes de permanències mèdiques atenen 14 pacients al dia Els canvis aplicats des de fa un any han doblat les visites i han millorat el funcionament del servei Gràfic d'ús del Servei de Permanències Mèdiques. Autor/a: PAKO TEMPRADO

El Servei de Permanències Mèdiques (SPM), que ofereix atenció mèdica als pacients el dissabte, el diumenge i els festius a la Clínica Verge de Meritxell, com a suport al Servei d’Urgències, ha atès en nou mesos un total de 1.258 visites mèdiques. La mitjana ha estat de 14 visites al dia, una xifra que suposa més del doble de la mitjana que es registrava abans dels canvis en l’SPM, que era de sis pacients al dia.



El 75% de les visites, aproximadament, han estat relacionades amb malalties respiratòries, malalties digestives o de l’aparell locomotor, a més de malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits, segons les dades facilitades a l’ANA pel Ministeri de Salut. El tram horari de matí ha estat el que ha concentrat més consultes.



De les 1.285 visites, 847 han estat d’usuaris que s’han desplaçat directament a l’SPM; 349 han estat de pacients derivats des del Servei d’Urgències; 62 casos han estat derivats directament des del centre regulador, és a dir, des del personal que atén les trucades al telèfon del SUM, el 116 i, finalment, 14 consultes han estat resoltes amb la visita del metge de l’SPM al domicili del pacient.



Torns de guàrdia / La comissió de seguiment de l’SPM fa una bona valoració del servei des de la seva posada en marxa. Salut recorda que l’SPM té com a objectiu «assegurar la continuïtat assistencial de l’atenció primària» a través d’un torn de guàrdia que realitzen els metges de capçalera. El servei es presta el cap de setmana i els dies festius entre les nou del matí i la una de la tarda, i de les tres de la tarda a les vuit del vespre. El pacient es pot personar directament a la consulta de l’SPM habilitada a la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell, trucant al 116, o procedent d’una derivació des d’altres serveis assistencials (Urgències, centres d’atenció primària, etcètera).



Arran dels canvis que es van introduir a l’SPM el desembre de l’any passat, la comissió de seguiment del servei, integrada per representants del Ministeri de Salut, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Col·legi Oficial de Metges d’Andorra (COMA), ha efectuat una avaluació del funcionament del servei i ha posat en relleu que s’ha constatat «una millora substancial del seu funcionament».



Totes les parts coincideixen a fer una valoració «molt positiva» dels canvis introduïts ja que creuen que s’està incidint en una «millor» atenció a la ciutadania «que necessita una atenció mèdica, tot afavorint, també, un millor ús dels recursos disponibles».



Els canvis / La nova ubicació de l’SPM, que va passar del Prat Gran a la Clínic Meritxell, i la proximitat amb el servei d’urgències, ha permès eliminar el servei de permanències nocturn, un servei que s’ha demostrat ineficaç per la seva baixa activitat i un cost molt elevat de manteniment.



La reestructuració també va suposar un nou model de finançament amb una tarifa de 39,58 euros per als actes de permanències mèdiques realitzats en la consulta, aplicada en règim de tercer pagador (el pacient abona 9,90 euros per la visita).