Notícia Blai Jané explicarà cada dia les interioritats del Dakar A partir d’avui l’assistent de Cristian España exposarà per audio, a la pàgina web d’‘El Periòdic’, tot allò pel qual han de passar cada jornada al raid sud-americà Jané, a la passada edició, esperant a que s’eixuguin les botes d’España al final d’una etapa. Autor/a: B. J.

Nova manera de conèixer un dels grans esdeveniments esportius de l’any. Un dels que hi prenen part, però que no hi competeix, explicarà diàriament als lectors d’El Periòdic tot allò que han de superar per arribar cada dia a meta. Ho farà Blai Jané, que forma part de l’assistència de Cristian España.



A partir d’avui sortirà a la secció d’esports d’El Periòdic un apartat del Dakar amb un codi QR que redirigirà a la web per accedir a l’audio del dia de Jané explicant les vivències de la jornada. Es podrà reproduir en qualsevol dispositiu mòbil, així com si s’accedeix directament a través del lloc web. «Vivim moltes experiències cada dia i volem transmetre aquestes sensacions», assenyala Jané, que destaca no només allò que mostren les imatges o es fa públic a través de les cròniques, sinó el què també hi ha al darrera per concloure cada etapa.



No només el pilot, sinó també aquells que l’acompanyen paral·lelament. «Tot és un treball d’equip. Ningú és millor que l’altre i tots ens ajudem, el que suposa una càrrega positiva brutal per seguir endavant» per completar el projecte comú: «Tots som importants, del primer a l’últim, perquè l’errada humana d’un mecànic pot acabar amb la feina de tot un any».