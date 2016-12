Notícia La Plataforma diu que més de cent clients han volgut cancel·lar el compte Fonts properes a Vall Banc neguen tenir constància d’una entrada massiva de tancaments Concentració de treballadors i clients afectats pel ‘cas BPA’ el passat mes de març davant l’antiga seu central de l’entitat bancària. Autor/a: TONY LARA

Més d’un centenar de clients majoritàriament de Vall Banc però també de Banca Privada d’Andorra (BPA) han demanat a l’entitat corresponent cancel·lar el seu compte. Aquest és el calcul realitzat per les advocades que lideren la Plataforma d’Afectats per BPA, Anna Solé i Gema Martínez, que a principis d’aquest mes van avançar a EL PERIÒDIC que aquesta era l’única opció que tenen els clients bloquejats que asseguren no tenir prou líquid per declarar a l’hisenda del seu país els comptes que tenen al Principat i per tant, regularitzar la seva situació. Així, amb la demanda de tancament, poden demostrar que malgrat la seva voluntat de regularitzar els diners no els hi ha estat possible fer-ho «per una decisió financera i política». Fonts properes a Vall Banc però, van indicar ahir a aquest rotatiu que no tenen constància d’una entrada massiva de peticions de tancament de comptes. Pel que fa a la regularització, van assegurar que «es procura donar les màximes facilitats» als clients que ho demanen.



I és que, tal com marca la llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, a partir del 2018 Andorra començarà a trametre informació fiscal amb dades corresponents al 2017. De manera que tots aquells clients que no regularitzin els seus diners abans de l’1 de gener de l’any vinent –és a dir, d’aquí tres dies– seran multats pels països on haurien d’haver declarat, ja que aquests seran informats dels comptes que hi ha al Principat de manera automàtica.



Segons van informar les lletrades, els més de cent afectats esmentats –majoritàriament amb residència a Catalunya– disposen d’una carta certificada segellada per Vall Banc o BPA que deixa clar que han fet la petició per tancar el compte i que l’entitat bancària els hi ha negat. Un document, per tant, que «demostra que el banc està incomplint el contracte signat amb el client, que dóna dret a cancel·lar el compte». Recentment però, segons denúncia Martínez, «els gestors de Vall Banc han rebut ordres de no signar més documents», de manera que els afectats no tindrien proves de la seva voluntat.



El motiu de la negació/ La resposta de Vall Banc als clients en qüestió, sempre segons la versió de les advocades, és que «no poden cancel·lar un compte si el client té renda variable per la falta de custodia de la mateixa». I és que les accions segueixen bloquejades perquè encara estan dipositades a Credit Suisse i a nom de BPA.



Així, tal com va explicar en seu parlamentària el ministre de Finances, Jordi Cinca, correspon únicament a l’entitat suïssa alliberar els actius que tenen dipositats de BPA per poder canviar la titularitat a Vall Banc i que els clients traspassats puguin operar amb normalitat. Aquesta qüestió, va insistir, només la pot negociar l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) com a propietari actual de BPA, i l’entitat estrangera perquè tenen un contracte privat. Per tant, malgrat que els clients es dirigeixin a Vall Banc perquè és amb qui actualment tenen el contracte, l’entitat «no té potestat per donar instruccions en aquest cas».



Unes explicacions però, que no van convèncer a les capdavanteres de la Plataforma que consideren que «si l’entitat no té el suport internacional ha de tancar», en referència també a la manca de corresponsals en dòlars. «Quan BPA no va tenir el suport de les corresponsalies el Govern va haver d’intervenir», van recordar.



Per Anna Solé el problema rau en què «s’hagi donat llicència a una entitat malgrat que no operi amb normalitat». I va lamentar que «mentrestant ni el Govern ni l’INAF donen explicacions ni tan sols davant de la comissió del Consell General». «Els clients tenen a sobre un bloqueig i ningú respon al respecte», va remarcar.



Informar a hisenda/ Les persones que es troben en aquesta situació tenen l’opció d’informar a l’hisenda del seu país de l’existència dels seus comptes al Principat. Per fer la declaració però, els cobraran en funció de la quantia de diners que hagin de regularitzar. Segons exposen des de la Plataforma, la majoria de clients no disposa de prou efectiu per pagar aquesta declaració perquè els seus diners estan al Principat i no poden treure cash per la falta de corresponsals en dòlars i la manca d’operativa de renda variable.



En aquest sentit, Solé va afirmar que l’única alternativa que ofereix Vall Banc per els clients que necessiten obtenir líquid és demanar un crèdit «amb els interesses i les comissions corresponents». «Hi ha gent que s’ha vist tan al límit que l’ha demanat però la majoria ha rebutjat l’oferta», va assegurar.