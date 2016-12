Liberals i el PS esmenen a la totalitat el marc pressupostari

El Grup Parlamentari Liberal i els consellers del Partit Socialdemòcrata han presentat una esmena a la totalitat al marc pressupostari per al període 2016-2019 actualitzat a data octubre d’aquest any tramitat pel Govern al Consell General. Des del grup liberal, el principal argument per l’esmena és que «no compleix els requisits» de l’anomenada Llei de la Regla d’Or, mentre que als socialistes destaquen que no estan d’acord amb punts com «el recurs als ingressos provinents dels beneficis d’Andorra Telecom, la destinació de les partides de despesa o el fet que no quedi aclarida la previsió d’evolució de les transferències als comuns».Els liberals també justifiquen la decisió assegurant que el marc pressupostari «dista de complir amb els principis bàsics d’estabilitat pressupostària, plurianualitat, transparència, responsabilitat i lleialtat institucional que marca la llei».Així mateix, consideren que «el Govern no està seguint el procediment correcte de tramitació per elaborar el pressupost, ja que abans de l’elaboració d’aquest s’ha d’aprovar el marc pressupostari». En aquest sentit, afegeixen que «sorprèn el fet que el marc pressupostari, amb validesa per tota la legislatura, s’hagi d’actualitzar pocs mesos després de la seva aprovació, fet que vol dir que el Govern és incapaç de complir amb el marc pressupostari que ell mateix elabora» i, per tant, «incapaç de complir amb la llei que van aprovar la passada legislatura».Per la seva banda, el conseller socialdemòcrata Pere López explica que els preocupa que «el pressupost s’equilibri de forma artificial» amb les transferències provinents de FEDA i d’Andorra Telecom i lamenta que «aquests diners no tinguin cap destinació en percentatge a qüestions socials o a polítiques estratègiques del país». Tampoc entenen que el marc pressupostari «no contempli com evolucionaran les transferències als comuns en els propers anys».

El Grup Parlamentari Liberal ha entrat a Sindicatura dues demandes d’informació per seguir analitzant les dades econòmiques dels espectacles del Cirque du Soleil al país. El conseller Carles Naudi d’Areny-Plandolit, fent seguiment de les dades aportades per Andorra Turisme, vol complementar la informació amb els pressupostos sol·licitats, així com, els detalls de les factures i els comparatius amb els anys anteriors dels mateixos conceptes, en concret: gestió d’entrades (43.139,12€), allotjaments (67.245,68€), viatges dels artistes (75.994,46€) i recerca de patrocinadors i el percentatge de comissió (5.904,25€).



D’altra banda, Josep Majoral vol conèixer la quantitat d’instal·lacions considerades com a energies renovables registrades per l’administració, així com el detall de les demandes de subvenció i el decret referent a les millores d’eficiència energètica en l’edificació que rep la inversió. També demana una còpia de l’estudi que recull l’impacte econòmic i mediambiental del pla RENOVA en l’apart de millora de l’eficiència.