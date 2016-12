Que passi el següent

Excel·lent comiat al 2016. El BC MoraBanc Andorra continua amb la seva condició d’invicte a casa en el darrer partit de l’any. I ho fa amb un rival directe de cara a la Copa del Rei. Els grans de la Lliga Endesa ja saben el que és jugar al Principat i un a un van caient a mida que s’hi van presentant. L’Unicaja va tenir el partit força de cara per trencar la ratxa local, però en una gran segona part els andorrans van saber sobreposar-se, canviar la tendència que estava tenint l’enfrontament i assegurar-se una nova victòria que els acosta cada cop més a Vitòria. Van creure en el triomf i van assolir-lo (92-87).



Molt diferent del que acostuma a ser a casa va ser l’arrencada. Les transicions eren ràpides i va haver-hi intercanvi de cistelles constant, però aquests factors van anar en detriment dels locals. El domini en el marcador s’alternava fins que els malaguenys van pujar el nivell defensiu. Brooks i Lafayette agafaven el protagonisme encistellador i un darrer triple de Waczynski permetia als andalusos escapar-se de 10 (13-23) per concloure el quart.



Només començar el segon Schreiner encertava en un triple dels seus de vuit metres, el que podia convertir-se en un element de reacció per tallar la irregularitat mostrada els primers 10 minuts. Tres triples consecutius, dos per part visitant (Díez i Brooks) i un pel MoraBanc (Schreiner) posaven espectacle, però no afavoria gens els interessos andorrans. Nacho Martín, que en la prèvia Joan Peñarroya havia assegurat que no jugaria per un esquinç al turmell que tenia lesionat, va sortir a la pista en una recuperació que pot considerar-se miraculosa pel que s’havia dit en la prèvia. Però no ser cap revulsiu, perquè l’Unicaja va continuar ampliant distàncies. Díez, amb un contraatac i dos tirs lliures, feia mal. La diferència arribava a ser de quinze. Dos triples seguits de Walker permetien aire i hagués estat encara millor si l’estatunidenc hagués aprofitat una la recuperació d’Albicy, però errava des de la distància. Lafayette amb cinc punts seguits recuperava al seu equip. Albicy tancava el quart amb dos tirs lliures (36-47).

Reacció a la represa / La tornada a la pista va ser fulgurant. Shermadini es feia fort a la pintura i Walker ho veia clar de tres. L’Unicaja les veia magres en cada atac, fins que Smith va encertar de tres. Walker amb una esmaixada marca de la casa feia aixecar al públic. Els problemes ofensius visitants eren continuats i el MoraBanc ho aprofitava de debò per continuar retallant les diferències. Jelinek, fins llavors desaparegut, gaudia dels seus millors minuts, amb quatre punts seguits i fent moure els seus companys. Nedovic tallava momentàniament la sagnia que estaven patint els andalusos. La via d’aigua la tenia ben oberta i tapar el forat era complicat. Burjanadze, amb un triple empatava el matx (54-54). Començava un nou partit, però amb unes dinàmiques completament oposades. Sort en van tenir de Fogg, que amb els seus punts van poder tancar el quart manant de dos (58-60).



El bo i millor estava per arribar. Es van veure fins a cinc triples consecutius, dos d’Schreiner i Smith, i un de Navarro. El base austríac tenia el canell realment fi, perquè després d’una cistella de Musli feia el seu tercer seguit. Stevic i Walker també encertaven i Nedovic amb dos triples consecutius tornava la igualada al marcador. Podria haver estat un canvi de tendència, però Burjanadze, també de tres, va encarregar-se que no ho fos. El georgià cometia personal en la següent jugada amb el llançament de tres de Díaz, que es convertia amb un tir adicional que encertava. Seria la darrera ocasió que l’Unicaja estès per sobre. Shermadini amb un 2+1 al darrer instant de la possessió tornava a donar avantatge als seus. Schreiner va seguir fent de les seves en el millor partit que realitza aquesta temporada. Es llançava al terra per recuperar una pilota i assistia a Walker per a que travessés tota la pista i es pengés de la cistella. Quedaven només cinquanta segons per concloure l’enfrontament i l’austríac interceptava una nova passada per seguir desquiciant al rival. Li feien falta, anava a la línia de tirs lliures i allí no errava. Per com es desenvolupava el matx, l’encert en aquest tipus de llançament es preveia vital. I així va ser. Smith va anotar els últims set punts malaguenys, que es quedaven en no res per l’encert en els tirs lliures andorrans. Schreiner i Albicy no fallaven i una nova victòria es quedava a Andorra. El MoraBanc atrapa l’Unicaja en la classificació.

Peñarroya: «Si anem guanyant serem a la Copa»



L’entrenador del MoraBanc indicava que el matx va tenir dues parts ben diferenciades. Una, els dos primers quarts, on «estàvem una mica apagats, mirant l’Unicaja amb massa respecte. No érem nosaltres»; i en els dos últims períodes on «el nostre ritme defensiu ha canviat molt», permetent dominar també el rebot, i ser més intensos que «ha permès jugar bé en atac». Aquest triomf «segur que ens dóna moral» per jugar divendres a la pista de l’Iberostar Tenerife i trencar la mala dinàmica a domicili: «Tenim ganes de fer-ho bé fora i plasmar el que estem fent a casa a camp contrari». L’equip se situa amb vuit victòries i la classificació per ser a Vitòria encara no està ni molt menys garantida. A base de victòries s’aconseguirà: «Si anem guanyant serem a la Copa. Amb 10 segur que hi serem».