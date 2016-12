Notícia Liberals assegura que l’inversor privat encara té interès per Arcalís El majoria presentarà a principis d’any el pla estratègic per a l’estació Un moment de la sessió de comú d’Ordino celebrada ahir. Autor/a: Comú d\'Ordino

La minoria liberal al Comú d’Ordino va assegurar ahir que l’inversor privat que va contactar amb ells per invertir al camp de neu d’Arcalís encara hi té interès. «Els inversos estan esperant el masterpla del comú i segueixen interessats», ja que hi veuen una oportunitat en «la qualitat de la neu, és una estació petita amb diferents opcions, amb prestigi i valor afegit», va indicar la consellera liberal, Sandra Tudó.



La decisió final, en tot cas, l’hauran de prendre després que la majoria presenti el pla estratègic per a l’estació d’Ordino-Arcalís i que els ordinencs hi donin el seu vistiplau. «El poble tindrà la seva part de decisió en el futur de l’estació», va manifestar el cònsol major, Josep Àngel Mortés. També en aquest sentit, Tudó va assenyalar que el pla estratègic no canviarà ni el sentit ni la magnitud de l’estació d’Arcalís perquè «el que no es vol fer és una macro estació». I és que a l’entendre de la consellera, «hi ha diferents plans i solucions, el que està clar és que hi ha una molt bona gestió de l’estació i s’ha de buscar alguna manera perquè puguem tenir més incentius pels canvis d’infraestructures».

Pel que fa a la data de la presentació del masterpla, Mortés va confirmar que finalment es farà durant el mes de gener o febrer en una reunió de poble per tal d’analitzar «quines són les accions més viables».



Les declaracions tant de la majoria com de la minoria van tenir lloc ahir a la roda de premsa posterior a la sessió del Consell de Comú tradicional dels Sants Innocents d’Ordino, centrada en les resolucions de les darreres juntes de govern de novembre i desembre.



Possibilitat d’edificar a Arcalís/ Sobre la possibilitat que la Llei del Sòl sigui un impediment pel desenvolupament d’algunes de les infraestructures previstes en el pla estratègic, el cònsol major es va mostrar prudent mentre no es coneguin els detalls de la proposta de millora de l’estació. «No es pot edificar a Arcalís, però en cas que el projecte del pla estratègic ens digués que hem de fer-ho, jo sempre he dit el mateix, no hi estic ni a favor ni en contra» va assegurar Mortés. El cònsol va recordar que aquesta decisió passaria perquè hi hagi «el màxim de transparència i que el poble pugui donar la seva opinió, perquè al final qui decidirà seran tots». També va afegir que es poden plantejar diferents tipus d’equipaments i promocions immobiliàries, de manera que «pots destrossar l’entorn o fer una construcció sostenible».



En acabar la roda de premsa de la sessió de Consell de Comú de Sants Innocents, el cònsol major i la consellera de la minoria van explicar que fruit de la bona entesa i el treball conjunt entre majoria i minoria, les conselleres liberals passarien a formar part del Govern comunal, a les conselleries de Cultura i Finances, respectivament. Es tractava, en aquest cas, d’una innocentada.