Notícia Grandvalira manté oberts més de 150 quilòmetres esquiables El Pas de la Casa estrena la temporada d’esquí nocturn Una de les pistes d’esquí de Grandvalira. Autor/a: GRANDVALIRA

Grandvalira encara la recta final de l’any 2016 amb l’obertura de més de 150 quilòmetres esquiables, prop de 90 pistes i el 90% de les instal·lacions en funcionament. Els sis sectors de l’estació es troben operatius i connectats per pista. Una de les novetats destacables per aquests dies de vacances de Nadal és l’estrena de la temporada d’esquí nocturn que tindrà lloc avui i també dissabte al sector Pas de la Casa amb la pista Tubs i el telecadira Solana a disposició dels esquiadors que vulguin allargar la jornada fins les vuit del vespre.



A més, els esquiadors més petits podran divertir-se mentre aprenen a esquiar en els tres circuits infantils de l’estació: el Mon(t) Magic (Canillo), el circuit Imaginarium (Grau Roig) i el circuit Bababoom Circus (El Tarter). La resta de la família pot iniciar-se en el món de l’esquí o de l’snowboard o millorar la seva tècnica a les Escoles d’Esquí i Snowboard que es troben repartides pels sis sectors del domini.



Com a complement a un dia d’esquí, les famílies més gourmets podran tastar els millors plats en algun dels restaurants a la carta del domini. A Grandvalira és possible trobar nombrosos establiments amb personalitat pròpia, amb increïbles vistes i una gran oferta gastronòmica on reposar forces.



Per als que volen complementar la seva jornada d’esquí o pel públic que vol tenir contacte amb la neu sense les taules, Grandvalira ofereix un ampli ventall d’activitats d’aventura aquests dies al Grandvalira Mountain Park (sector Grau Roig) i a l’Outdoor Center (sector El Tarter) amb motos de neu, trineus estirats per gossos, construcció d’iglús, excursions amb raquetes de neu i parapent, entre d’altres. També al sector Canillo està en funcionament una de les tirolines més llargues dels Pirineus.



L’agenda de Nadal/ L’estació també presenta per aquestes dates una de les agendes d’activitats més àmplies dels Pirineus. Entre les més destacades hi ha el xou Somnis sobre gel, on els més menuts podran gaudir dels personatges més entranyables en un espectacle de patinatge o la baixada de torxes amb l’arribada dels Reis Mags amb ratrac al sector Pas de la Casa. La resta d’activitats es poden consultar a la pàgina web de Grandvalira.