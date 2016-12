Notícia C-14, la carretera de la discòrdia Milers de vehicles, molts que vénen a Andorra, passen pel tram de Tresponts a diari Accident de circulació a Coll de Nargó d’un autocar que anava de Barcelona a Andorra, l’any 2006. Autor/a: EL PERIÒDIC

Un dia qualsevol, un ciutadà d’Organyà que treballa a la Seu agafa el seu cotxe ben d’hora al matí, i travessa el Congost de Tresponts direcció la capital de l’Alt Urgell. Un viatge que farà de tornada, possiblement dos cops més al dia per anar a dinar a casa i, alhora, un trajecte que faran milers de persones cada any perquè la C-14 és un dels eixos que connecta Barcelona i Andorra, i el principal entre Andorra i Lleida i Tarragona.



Els que hi passen poc, no diuen gaire cosa, però els veïns i els que la sovintegen, ja n’estan cansats. A la zona ja es poden veure pancartes en alguns balcons reclamant la tan esperada construcció d’un túnel per travessar la zona de despreniments habituals, i s’organitzen a través de les xarxes socials amb l’objectiu d’inundar la zona de pancartes reivindicatives. Això passa avui, a poques hores que el Departament de Territori de la Generalitat publiqui oficialment la licitació de les obres del futur túnel de Tresponts, però no és cosa d’avui, fa anys que dura. Amb les accions els veïns pretenen sensibilitzar (i avisar) els milers de viatgers que cada dia passen per allà de l’estat complicat de la zona. Un estat que «imminentment» ha de millorar, ja que la Generalitat ha avançat un milió d’euros per millorar-ne les condicions mentre no es construeix el túnel.



40 milions d’euros és la xifra total calculada per fer el pas per dins la muntanya, i les obres no duraran menys de quatre anys. L’adjudicació es farà a la segona meitat del 2017, un cop superats tràmits com ara el període d’exposició pública i d’al·legacions, i les obres començaran tot seguit, la tardor de l’any que ve, o almenys això és el que ara s’albira.



La C-14 sembla que ja comença a ser un problema català, i no un residual comarcal com ha estat durant molts anys. Per Andorra és un problema gros, molts dels turistes que arriben cada temporada al país ho fan per allà, de fet tots els que vénen de Lleida o Tarragona, i molts dels que provenen de Barcelona i no volen pagar el túnel del Cadí. A més, és un dels punts negres de la xarxa viària catalana, concretament entre Ponts i Bassella apareix novament entre els 10 trams amb més risc d’accident a Catalunya, segons l’estudi EuroRAP 2016, on els avançaments temeraris causen força accidents.



Però el problema ve de lluny. La C-14 surt de Salou i va pujant creuant Reus, Montblanc, Tàrrega, Agramunt, Ponts i cap amunt. Malgrat que ha anat millorant amb els anys, encara hi ha trams força perillosos a la zona sud, i moltes retencions en època estival. Ja al nord, a Lleida, és una zona d’alta concentració d’accidents. Només cal buscar al cercador del Servei Català de Trànsit el nom C-14 per començar a veure entre els resultats la frase «Accident mortal», o mirar les piulades de @transitc14 per veure que les retencions són constants. De fet, segons dades del Departament d’Interior de la Generalitat, dues persones van resultar mortes i nou ferides greus el 2014, l’any passat ja van ser tres les mortes i cinc les ferides greus, i aquest any no ha estat gaire millor.