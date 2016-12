Notícia Editat el primer manual de medicina de muntanya El llibre s’adreça a professionals mèdics i equips de rescat El doctor Subirats amb el manual de medicina a les mans Autor/a: ACN / Ràdioseu

El director mèdic de l’Hospital de la Cerdanya i expert en medicina de muntanya, Enric Subirats, acaba de publicar el llibre Manual de Medicina de Muntanya i del Medi Natural, de l’editorial de medicina Panamericana. L’autor ha dedicat més de dos anys a la redacció de l’obra, que ha comptat amb la col·laboració de diferents professionals i especialistes, com els metges Cauchy de Chamonix i Restein de Zermatt, els guies Alfons Valls i Jordi Canals, els esportistes Kilian Jornet i Emma Roca o el meteoròleg Francesc Mauri.



Es tracta del primer manual en la seva especialitat que es basa en articles científics. L’obra s’adreça tant als professionals mèdics i als equips de rescat com als amants de la muntanya. Subirats assenyala, en declaracions a l’ACN que recull RàdioSeu, que la iniciativa d’escriure’l va sorgir d’un encàrrec de l’editorial. «És un manual que mancava al mercat i ha estat una feina exhaustiva perquè hem hagut de llegir els articles originals i comprovar que la metodologia fos la correcta», ha remarcat.

La primera part del llibre se centra en la prevenció d’accidents en el medi natural, incidint en la formació, la meteorologia o la nutrició. La segona part fa referència a les patologies més freqüents a muntanya, com la hipotèrmia. A més a més, s’hi expliquen les malalties dels esportistes. Al final del manual es donen a conèixer les tècniques que poden utilitzar els professionals sanitaris en cas d’accident. Subirats apunta que «la feina més complexa ha estat aconseguir una eina útil per als professionals del rescat, però també per als muntanyencs».



Els capítols tenen una part introductòria que és comuna a tots els usuaris i uns petits apartats que van dirigits concretament al sector professional i on es dóna la informació tècnica. L’autor apunta que «d’aquesta manera els aficionats poden saltar-se directament la part tècnica».



El doctor Subirats és titular de la càtedra de medicina de muntanya i simulació clínica de la Universitat de Girona i desenvolupa una intensa activitat docent des de l’Hospital de Cerdanya.