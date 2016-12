Concentració a la Seu de suport a Joan Coma

La plaça dels Oms de la Seu d'Urgell va acollir dimarts al vespre una concentració en suport al regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic, Joan Coma, que al matí havia estat detingut per ordre de l'Audiència Nacional amb relació al seu suport públic a la Declaració del 9-N. Coma s'havia negat a declarar per aquests fets i va ser arrestat pels Mossos d'Esquadra. Posteriorment, va ser portat per la Guàrdia Civil a Madrid, on ha declarat aquest dimecres al matí.

En la concetració a la Seu es va llegir un manifest unitari en el qual es denuncia "l'autoritarisme d'un Estat que pretén anul·lar la representativitat ciutadana en voler condemnar la llibertat d'expressió política dels regidors en ple municipal". Alhora, feien una crida perquè "aquest manifest sigui una incomoditat per a aquells anti-demòcrates que volen fer passar pels tribunals la representació de la ciutadania, i que es neguen a que es vulgui construir el futir d'una Catalunya justa segons la voluntat de la seva població". En aquest sentit, hi afegeixen que "els enemics de les llibertats i de la democràcia són aquells qui, emparant-se en els tribunals que s'han tornat agents polítics i de poder, no de justícia, volen mimvar els nostres drets i la representativitat del nostre poble".

El text va ser llegit pel músic Pep Lizandra. A l'acte de protesta també hi van ser presents representants d'entitats sobiranistes i diversos regidors de l'Ajuntament de la Seu, amb la presència de tres dels quatre grups municipals representats al consistori i incloent l'alcalde, Albert Batalla, i els portaveus d'ERC, Francesc Viaplana, i de la CUP, Pau Lozano, que va ser un dels encarregats de subjectar la pancarta amb el lema 'Desobediència. Llibertat Joan Coma', segons informa RàdioSeu