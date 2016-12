Notícia La història d’Andorra, a la Biblioteca Mundial Digital La font d’informació virtual difon documentació d’arreu, i la Biblioteca i l’Arxiu nacional han enviat textos i imatges d’entre el segle XIII fins al segle XIX Gravat d’una sentència a treballs forçats anunciada el 1886. Autor/a: Arxiu Nacional / Biblioteca Nacional

La Biblioteca Digital Mundial (BDM) ha inclòs al seu catàleg virtual una desena de documents que mostren «l’evolució històrica d’Andorra fins a esdevenir un Estat independent, de dret, democràtic i social». Els 10 documents procedeixen dels fons de la Biblioteca Nacional i de l’Arxiu Nacional. És la primera vegada que la BDM, un projecte desenvolupat per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units en col·laboració amb la Unesco, publica documents facilitats des d’Andorra. Amb tot, la BDM ja comptava amb una publicació referent al Principat d’Andorra, Dos repúblicas pintorescas: Andorra y San Marino, de l’escriptora nord-americana, Virginia Wales Johnson.



La informació històrica andorrana inclosa al BDM comença pel document fundacional del país: El primer pariatge d’Andorra, firmat l’any 1278 pel bisbe d’Urgell Pere d’Urtx i pel comte de Foix i vescomte de Castellbò Roger Bernat III.



Un altre llibre digitalitzat és La Coutume d’Andorre (1904), de Jean-Auguste Brutails, que recull exhaustivament les lleis i els costums d’Andorra entre els segles XIV i XIX.

El Principado de Andorra y su constitución política (1912), del veguer episcopal Francisco Pallerola y Gabriel, descriu la història d’Andorra i les seves institucions, i resum la història del dret privat del país.



Sobirania i Fhasa



A finals del segle XIX, el Consell General de les Valls i els coprínceps es van discutir per la sobirania de les Valls, fins que va esclatar una revolta popular el 1880. La cuestión de Andorra: exposiciones elevadas por el ilustre Consejo General de los Valles de Andorra al excelentísimo obispo de Urgel y al santísimo padre (1894), d’Antoni Cabanes, Bonaventura Maestre, Antoni Moles i Salvador Sausa, recull les cartes enviades pels parlamentaris al bisbe Casañas i al Papa Lleó XIII per defensar la seva sobirania.



La concessió de les Forces Hidràuliques i construcció de carreteres a les Valls d’Andorra és el contracte firmat el 1929 pel Consell General i Fhasa. La companyia elèctrica va construir la primera xarxa de carreteres del país.



La justicia en Andorra. Anuncio en la plaza pública de una sentencia a trabajos forzados perpetuos és un gravat de 1896, il·lustrat per Gennaro D’Amato i gravat per Pierre Émile Tilly. L’obra es va crear a partir d’una fotografia original de la lectura a la plaça Guillemó de la sentència a mort de Manel Bacó el 28 de febrer de 1886, una condemna que es va commutar per una pena a treballs forçats perpetus.



En la presència andorrana a la BMD no hi podien faltar dos dels documents claus del país, a més del Pariatge: El Manual Digest de las Valls neutras de Andorra, del veguer episcopal Antoni Fiter i Rossell, i El Politar Andorrà, del mossèn Antoni Puig. El Manual Digest és una recopilació manuscrita de la història, el Govern, els costums i les tradicions d’Andorra publicat el 1748. El Politar és un resum del volum anterior, escrit el 1763.



Finalment, la BDM també divulga la fotografia Esquiladors a la casa Cremat d’Anyós, presa per Josep Lluís Molné entre el 1900 i el 1922, i la Visura (inspecció ocular) a la plaça Major de Sant Julià de Lòria, de Brutails.



La informació sobre Andorra publicada a la BDM s’anirà ampliant.