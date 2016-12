Cristian España atacarà a partir de Bolívia

D’una forma molt diferent podrà viure Cristian España la seva segona experiència al Ral·li Dakar. Comptarà amb una millor moto i forma part d’un equip que li permet tenir garanties per finalitzar el raid, que és el que principalment vol aconseguir, perquè en la passada edició va haver d’abandonar a només dues etapes per al final.



Ahir marxava cap a Asunción juntament amb els dos components que li fan l’assistència, Blai Jané i Albert Veiga. Conduirà una KTM 450 Rally i forma part del Pedregà Team. Té ben clar que en aquesta ocasió «el meu objectiu principal és acabar. L’any passat volia estar entre els 25 primers i ara no em vull posar cap posició en ment. Aquesta vegada vull anar de menys a més i disfrutar de la moto, que m’està donant unes sensacions molt bones», exposa España, remarcant que «no em marco cap posició. Sóc una persona molt competitiva, però si em poso un objectiu sé que anirà en contra. Penso en agafar confiança amb la moto, perquè fins ara no porto massa quilòmetres a sobre d’ella. Vull gaudir-la, perquè m’hi sento molt més còmode que no pas la que portava l’any passat i això psicològicament va molt bé, perquè si no vas tan segur en una prova tan llarga tot aquest neguit es va acumulant». Això sí, no donarà cap tipus d’avantatge als rivals: «Al pròleg vull fer-lo ràpid per poder sortir al davant».



Tot el que va viure l’edició passada li servirà com a vivència a mida que vagin sortint incidències: «L’experiència és un grau i a més compto amb una moto molt millor. Amb això ja tinc molt a guanyat per fer un bon paper». Comptarà amb més facilitats, com el simple fet de dormir en un llit en un camió. «Ja que tinc poques hores per dormir, almenys que sigui en unes condicions adients per a descansar correctament, sense passar fred, ni calor, com vaig patir l’any passat», assegura.

Per assolir l’objectiu de completar el ral·li «el secret és arribar a Bolívia físicament bé, amb forces i la moto funcionant correctament, conservant la mecànica. A partir d’allí serà el torn de ser més agressiu». Serà en aquest país on es trobarà la part del traçat «més dur, per l’alçada en la qual estarem, i perquè ens trobarem amb un terreny que no coneixem, amb dunes en altitud i tot el desgast físic amb el que arribarem». El que ho complica tot més és l’altitud. «És una prova on sabem que en bona part dels llocs farà calor, però aquesta és una circumstància que ja ens hem trobat en moltes curses. L’alçada serà el més complicat perquè és un factor que pot afectar el cervell. L’any passat ja vaig notar que afecta al temps de reacció. Estàs més lent de reflexes i això et pot portar problemes o un accident si no estàs suficientment atent». La meteorologia és un altre aspecte a tenir en compte, perquè «els canvis de temperatura pels pilots de moto afecten moltíssim. Som els primers en sortir al matí i a més no estem protegits de res, com ho estan els cotxes o els camions. I si plou, ens mullem».