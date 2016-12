Notícia El TC anul·la les sentències sobre la mútua dels agents de circulació La cònsol diu que si ha de pagar la complementària ho farà a tot el personal Una agent de circulació a l’oficina d’atenció ciutadana d’Escaldes. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal Constitucional ha anul·lat els autes i les sentències dictades aquest any per la Batllia i el Tribunal Superior de Justícia sobre la creació d’una mútua dels agents de circulació i atenció ciutadana per part del Comú d’Escaldes-Engordany, una ordinació del desembre del 2014. La màxima instància judicial considera que s’han vulnerat diferents preceptes com la lliure afiliació o els desequilibris derivats de la creació de la mútua. La sentència es va publicar ahir al BOPA.



Els recurrents, diversos agents de circulació, van al·legar que l’ordinació contravenia l’article 36 de la Llei dels agents de circulació comunals perquè «obligava els comuns a contractar unes pòlisses d’assegurança per cobrir la retribució íntegra del salari en cas de baixa per accident laboral o per malaltia professional i prohibia la repercussió del cost d’aquestes assegurances en els agents».



La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va declarar ahir a l’ANA que «encara no hem perdut la sentència i l’article reconeix que hem aplicat bé la llei, el dubte és que sigui constitucional disposar de les dues propostes». Marín va reconèixer que «en cas d’haver de pagar la complementària ho ampliaríem a tots els funcionaris, no només als agents de circulació». La cònsol va afegir que «quan vam decidir realitzar tot aquest procés, això va passar pel departament jurídic i tot estava més que mirat». Amb tot, la cònsol va precisar que «si ens toca pagar, demanarem les explicacions pertinents a qui pertoqui, ja que la sentència deixa molt clar que nosaltres hem actuat correctament».



La creació de la mútua corresponent a la baixa per accident laboral es va fer per equiparar els drets de tots els funcionaris, ja que, segons Marín, «fa poc vam eliminar la complementària de malaltia per a tots els funcionaris i no podíem pagar només a alguns una complementaria de malaltia, perquè tots som iguals».