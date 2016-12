Notícia Demanda d’informes sobre l’empresonament de Joan Pau Miquel El Tribunal Constitucional vol detalls per pronunciar-se sobre la presó provisional Joan Pau Miquel en una imatge d'arxiu. Autor/a: TONY LARA

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat acumular dos recursos d’empara de Joan Pau Miquel, exconseller delegat de BPA, en presó provisional des del març del 2015, en què demana sortir del centre penitenciari i complir un arrest domiciliari amb control monitoritzat.



Per pronunciar-se, el TC demana tres informes: un penitenciari que especifiqui quants dies fa que està empresonat, quin ha estat el seu comportament i si altres processats de la causa en presó provisional; un policial i governatiu sobre com funciona el sistema d’arrest domiciliari monitoritzat i com s’evita el risc de fugida, i un tercer sobre l’estat actual de la causa i les perspectives de data previsible i aproximada de l’inici del judici oral. Els tres informes també s’entregaran al Ministeri Fiscal i al recurrent perquè puguin presentar al·legacions si ho consideren.



La presó provisional de Miquel s’ha anat prorrogant de quatre en quatre mesos durant la fase d’instrucció de la causa, i ara ja s’ha elevat al Tribunal de Corts, en espera que es convoqui les parts a celebrar el judici, que es preveu llarg.