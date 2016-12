Peñarroya espera aprofitar a les Canàries l’embrazida com a local

En el darrer enfrontament de l’any el BC MoraBanc Andorra confia en canviar la tendència a domicili que està patint en aquesta primera volta de la temporada. Espera que la victòria sobre l’Unicaja de dimarts li serveixi de trampolí per només tres dies després guanyar a l’Iberostar Tenerife, al que visita demà.



El triomf sobre els malaguenys, amb remuntada inclosa a la segona part i noquejant al rival, mostra el camí a seguir en quan a intensitat per trencar la mala ratxa que persegueix l’equip a domicili. De la forma que va vèncer l’Unicaja «esperem que sigui beneficiós. Està clar que tenim ganes i hem de canalitzar bé per anar a Tenerife i jugar un bon partit. Fora ens està costant més, però com a tots els equips d’aquesta lliga», assegura l’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya. Assenyala de la perillositat dels canaris. No només pel rendiment que estan mostrant aquest curs, fruit en bona part del seu tècnic, Txus Vidorreta, un gat vell que coneix la Lliga Endesa a la perfecció. El Tenerife compta «amb un entrenador que es caracteritza per estudiar molt els rivals i adaptar moltes situacions defensives del seu joc a l’ofensiu del rival i segur que ens tindrà preparada alguna sorpresa».



Arribaran al matx amb l’avantatge d’haver tingut jornada de descans després de Nadal, fet que provoca que faci dies que preparen el matx. Es tracta d’un conjunt que «té molt mèrit, amb una plantilla important però que ha tingut baixes destacades». Igualment, tot i les absències que sumen per lesió, «juga fàcil, molt amb bloc directe i molta amenaça en el llançament exterior perquè té molts jugadors amb capacitat d’anotar des de la línia. Sempre amb quatres molt tiradors i amb interiors que no juguen gaire al pal baix, però sí que fan molt bé tot el tema de blocatges». En aquesta primera volta de la competició «està en molt bona dinàmica i té molt clar a que juga i per això té nou victòries i està a un nivell espectacular».



És l’ultim partit de l’any i Peñarroya fa balanç del que ha estat el 2016. «Ha estat molt llarg, amb dues temporades, equips i dinàmiques diferents», indica. El tram de «l’anterior temporada és evident que no va anar bé», per la davallada que va mostrar l’equip després de no classificar-se per a la Copa del Rei, però en aquesta, tot i els canvis significatius a la plantilla, s’ha recuperat i mostrat fortalesa sobretot a casa: «Juguem pel nostre públic i en els set partits que portem jugant com a local ha disfrutat com fa molts anys que no ho feia». És un equip que «transmet bones vibracions».



Una de les claus per entendre la victòria contra l’Unicaja passa per la figura de Thomas Schreiner. No només pels seus números, sinó per l’encert que va mostrar tant en el tir com a l’hora de recuperar pilotes en defensa. «Estic content per haver guanyat aquest partit. Si puc ajudar una mica més que a la resta també estic satisfet», assegura l’austríac, que davant els andalusos va sumar dinou punts, amb cinc triples inclosos, i una valoració de 26.



Tot i la mala dinàmica a domicili, «si juguem el nostre millor bàsquet tenim opcions de guanyar a Tenerife», que permetria quasi assegurar-se un lloc per ser a la Copa del Rei de Vitòria. Queden tres partits per definir-se i un bon nombre d’equips encara no tenen el lloc garantit. Faci qui ho faci serà per mèrits propis: «Si ens mereixen estar a la Copa ho veurem en dues setmanes. Tots els equips que estan a les primeres vuit places al final de la primera volta mereixen ser-hi».