Notícia Un detingut per agredir amb la taula de surf un pare i un fill L’adult ha requerit 15 punts al cap i al menor li ha trencat el colze El casc que portava Albert Rodríguez en el moment de ser agredit. Autor/a: A. R. C.

Un home de 53 anys i el seu fill de 17 anys van resultar ahir ferits de consideració a causa de l’agressió d’un jove a pistes, que els va colpejar amb violència amb la taula de surf de neu. El resultat: 15 punts de sutura al cap per a l’adult, i un colze trencat i contusions per al menor. L’agressor va ser detingut per la Policia i ahir va passar la nit a la comissaria. Aquest matí, Albert Rodríguez, agredit i pare de l’altra víctima, interposarà una denúncia a la Policia. També ha anunciat accions judicials quan torni a casa, a Barcelona.



Rodríguez va contar anit a EL PERIÒDIC que un nombrós grup de practicants de surf de neu, francesos, van tirar a terra un amic del seu fill. Els nois van interpel·lar el grup perquè es disculpessin, «però van començar a cridar-nos i a insultar-nos, en francès». «Per a mi que anaven drogats, col·locats», va comentar l’agredit. «Jo vaig intervenir i el grup em va rodejar, i de sobte vaig sentir un fort cop al cap: un d’ells em va colpejar al cap amb el costat de la taula de surf. El casc s’ha trencat, per tant, si no l’hagués portat m’hauria matat», va relatar Rodríguez. «El grup cridava tue-le!, que vol dir ‘mata’l’, hi ha testimonis», va afegir.



Davant dels fets, el fill va intercedir per defensar el seu pare, però el mateix agressor del pare el va colpejar amb la taula i li va trencar el colze. Amb el noi a terra, el grup «no parava de donar-li puntades de peu, semblaven els de la pel·lícula La naranja mecánica», va assegurar, gens en broma, el pare.



Al lloc dels fets s’hi van desplaçar pisters, que van retirar el forfet al grup de francesos, i la Policia, «que va arribar una hora i mitja més tard». «El que ens va agredir va ser detingut, i a la resta els van identificar i els van deixar lliures amb càrrecs», va especificar.



L’atenció mèdica la van rebre a pistes, i després, la Policia els va acompanyar fins al Pas de la Casa, ja que la família, procedent de Barcelona, s’allotja en un apartament d’Acs. De fet, avui tornen a la ciutat, després d’interposar la denúncia, ja que les vacances s’han acabat per a ells.



«La Policia s’ha portat molt bé i ens ha acompanyat al Pas, en canvi, l’estació s’ha desentès de nosaltres», va lamentar Rodríguez. L’agressió va passar a Grandvalira, en una pista entre Soldeu i el Tarter.