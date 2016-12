Notícia La tarifa elèctrica que discrimina el consum nocturn creix un 2% La mitjana de la pujada de preus per al 2017 és del 0,5%, mentre que FEDA volia que fos de l’1,9% Taula amb l’augment de les tarifes segons la modalitat contractada.. Autor/a: GOVERN D\'ANDORRA

la factura de la llum pujarà de mitjana un 0,5% l’any que ve. El Consell de Ministres va aprovar ahir les tarifes de FEDA per al 2017 que, en termes globals, suposen un increment del 0,5%, però depèn del tipus d’usuari. Amb aquest increment, la companyia se seguirà dotant de recursos i sent competitiva, tot i que la proposta inicial de FEDA era que l’augment mitjà de totes les tarifes fos de l’1,9%.



La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va explica ahir la nova tarificació i va incidir en la tarifa discriminada, la que castiga l’usuari amb un preu de consum més alt quan gasta electricitat de dia, i el premia amb preus molt més econòmics quan ho fa de nit. L’anomenada tarifa discriminada blava domèstica augmenta un 2% per aconseguir el trasllat del consum del dia a la nit, i propiciar que els consumidors domèstics utilitzin bé els acumuladors de la calefacció elèctrica, un sistema eficient que acumula la calor a la nit.

La tarifa que més augmenta és la verda discriminada, per a grans industrials, ja que s’ha constatat que molts tenen contractada aquest tipus de tarifa però, en realitat, no consumeixen més en horari nocturn. L’augment de dia és del 5,70%.



Segons va argumentar Calvó, «les tarifes amb discriminació horària tenen com a finalitat que el consumidor traspassi una part del consum que es produeix en períodes cars a d’altres més econòmics, traspàs que no només representa un estalvi al propi consumidor, sinó que alhora contribueix a la reducció del cost de l’energia del sistema ja que les importacions d’electricitat es poden fer en períodes més favorables».



La tarifa blava per a professionals i les tarifes vermelles aplicables a usuaris professionals o industrials mitjans no augmenten cap percentatge.



un Diferencial més barat / El Govern defensa que la particularitat del sector elèctric andorrà, amb unes tarifes elèctriques regulades per l’Executiu, han portat a què Andorra es beneficiï de les tarifes elèctriques més baixes dels països veïns, però també de la resta de països de l’Europa occidental, tant pel client domèstic com per l’industrial. De fet, el preu domèstic és un 33% inferior que la mitjana europea. Per exemple, el primer trimestre de l’any, el consumidor domèstic (consum entre 2.500 i 5.000 kWh) va comprar l’electricitat a 11,22 c€/kWh, mentre que a Espanya i França, el mateix quilowatt hora es va adquirir a 21,85 i 16,85 c€, respectivament. A la Unió Europea, el preu mitjà va ser de 20,58 c€/kWh.